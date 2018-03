Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Klaus Maria Brandauer zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Kammerschauspieler Klaus Maria Brandauer zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende Arbeit als Schauspieler und Regisseur würdigt. "Sie haben auf zahlreichen deutschsprachigen Bühnen - vor allem am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen - und im Film und Fernsehen Ihr großes Können unter Beweis gestellt und vielen Menschen schöne Stunden der Freude und Besinnung geschenkt. Als Weltbürger mit großer Ausstrahlungskraft haben Sie nicht nur in Europa sondern auch in Hollywood Triumphe gefeiert. Mit Ihrer hervorragenden pädagogischen Erfahrung wecken Sie am Max Reinhardt-Seminar bei der nachrückenden Generation die Begeisterung für die Welt des Theaters", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

