Neues Volksblatt: "Glaubwürdigkeit" von Markus EBERT

Ausgabe vom 21. Juni 2013

Linz (OTS) - "Ich erwarte mir von ihm eine Distanzierung und politische Klarstellung", sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Allerdings nicht in Richtung Peter Pilz, sondern adressiert war die Erwartung an Parteifreund Efgani Dönmez. Der Grünen-Bundesrat wollte alle Teilnehmer an einer pro-Erdogan-Demo in Wien mit einem One-Way-Ticket zurück in die Türkei schicken. Dönmez nahm nach einiger Aufregung alles zurück und Eva Glawischnig war zufrieden. Warum sie sich von Pilz keine Klarstellung erwartet, ist schwer verständlich. Denn der will nichts weniger als eine politische Bespitzelung jener türkischen Immigranten, die die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Offenbar ist das aus Sicht der Grünen im Gegensatz zur Dönmez-Aussage eine politisch korrekte Forderung - gemäß dem Motto: Wenn es gegen politisch Unliebsame geht, darf schon einmal geschnüffelt werden. Wer ein guter und ein schlechter angehender Österreicher ist, darf der korrekte Herr Pilz bewerten.

Das Bewerten ist überhaupt so eine Spezialität der Bundes-Grünen. Für Glawischnig ist zwar die Stronach-Partei auf Bundesebene so etwas wie der neue politische Gottseibeiuns. Wenn aber in Salzburg die Grünen in eine Koalition mit ÖVP und Stronach gehen, gratuliert Glawischnig "zu einem sehr guten Verhandlungsergebnis". Als Lordsiegelbewahrer der Glaubwürdigkeit gehen Glawischnig & Co. so freilich nicht mehr durch.

