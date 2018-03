TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 21. Juni 2013, von Michael Sprenger: "Her mit dem anständigen Leben"

Innsbruck (OTS) - Im aufstrebenden Brasilien wächst in der Bevölkerung der Wunsch nach Partizipation. Fußball wirkt für eine selbstbewusstere Generation nicht mehr als Beruhigungspille. Aber sie weiß die Faszination des Balles zu nützen.

Zwischen dem brasilianischen Fußball-Jungstar Neymar und Pele, der 72-jährigen Legende des runden Leders, verläuft eine kantige Trennlinie. Sie erinnert auf den ersten Blick an einen Generationenkonflikt - und ist doch viel mehr. Beide lieben und leben Fußball, doch sie haben eine völlig entgegengesetzte Interpretation des Balles, wenn, wie im aktuellen Zusammenhang der schweren Unruhen in Brasilien, der Ball eine politische Komponente bekommt. Neymar hat Verständnis für die neue selbstbewusste Generation seiner Heimat, die für ihr Anliegen eines anständigen Lebens auf die Straßen geht. Der Superstar der Selecao zeigt Verständnis für die Massendemonstrationen und wünscht sich ein "gerechteres" Brasilien. Pele hingegen ist im Alten verhaftet, wenn er in seiner Botschaft meint: "Wir sollten die Verwirrung vergessen, die in Brasilien herrscht, und daran denken, dass die brasilianische Nationalmannschaft unser Land, unser Blut ist."

Pele wurde in einem Brasilien der Unterdrückung sozialisiert, in einem undemokratischen Brasilien, in dem immer wieder das Militär das Sagen hatte. Als Pele noch auf dem Platz zauberte, da konnten die Erfolge der Nationalmannschaft noch von der Armut ablenken. Zu Peles Zeiten wirkte der Fußball noch als kollektive Beruhigungspille, die eine Nation in Trance versetzen konnte.

Doch Brasilien gehört längst zu den aufstrebenden Schwellenländern. Der wirtschaftliche Aufschwung ebnete für Millionen Brasilianer den Übergang von der unverschuldeten Armut in eine neue Mittelschicht. Dort angekommen, entwickelte diese neue Generation ein neues Selbstbewusstsein. Sie gibt sich nicht mehr damit zufrieden, dass die Wirtschaft in Brasilien boomt. Sie will am Wohlstand teilhaben, sie will ein anständiges Leben führen.

In der Bevölkerung staute sich schon lange der Unmut auf. Ein Unmut über Korruption, Gewalt und stinkende Großstädte, über die immer noch erbärmlichen Zustände im Bildungs- und Gesundheitssystem. Insofern verständlich, dass sie nun - ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft - das laufende Fußballturnier für ihre Zwecke nützte, indem sie nun lautstark auf ihre Anliegen hinweist und zugleich gegen die Milliardenausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft zu Felde zieht. Und die selbstbewussten Bürger Brasiliens bekommen mit den aktiven Fußballern wichtige Unterstützer. Die können sie brauchen.

