Spindelegger gratuliert Barroso und Schwarzenberg zum Dr. Alois Mock-Europapreis

Preisträger haben Außerordentliches für die Europäische Integration geleistet

Wien, 20. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Ich gratuliere Karel Schwarzenberg und José Manuel Barroso zur Auszeichnung mit dem Dr. Alois Mock-Europapreis, der herausragende Leistungen im Dienste eines starken und geeinten Europas würdigt. Sowohl der Europapreisträger 2013, EU-Kommissionspräsident Barroso, als auch der Preisträger 2012, Tschechiens Vizeministerpräsident und Außenminister Schwarzenberg, haben Außerordentliches für die europäische Integration geleistet", sagt Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger nach der Preisverleihung auf Schloss Grafenegg. "José Manuel Barroso war als amtierender Präsident der Europäischen Kommission an der Verabschiedung des Reformvertrags von Lissabon beteiligt. Karel Schwarzenberg unterstützte bereits frühzeitig den Widerstand gegen das kommunistische Regime in der damaligen Tschechoslowakei. Beide Politiker haben oftmals unter Beweis gestellt, dass sie in Europa das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Ich freue mich, dass José Manuel Barroso und Karel Schwarzenberg diese Auszeichnung

erhalten", so Spindelegger. ****

Die 1994 gegründete Dr. Alois Mock Europa-Stiftung unterstützt wissenschaftliche, kulturelle, gesellschaftspolitische und humanitäre Tätigkeiten zur Förderung der friedlichen Integration der Völker Europas im Rahmen gesamteuropäischer Institutionen mit der Zielrichtung der dauerhaften Sicherung von Frieden und

Wohlstand in Europa. Der Dr. Alois Mock-Europa-Preis wird in Grafenegg für 2012 und 2013 verliehen und somit bereits zum elften und zwölften Mal vergeben. Der Preis weist eine prominente Liste an bisherigen Preisträgern auf: Paul Lendvai, Elmar Brok, Dimitrij Rupel, Hugo Bütler, Roland Dumas, Magdaléna Vásáryová Hans-Gert Pöttering, Otto von Habsburg, Hans-Dietrich Genscher und Jerzy Buzek.

