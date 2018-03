ÖSTERREICH: Hundstorfer fordert Konjunkturpaket

Sozialminister drängt im ÖSTERREICH-Interview auf Maßnahmen noch vor der Wahl

Wien (OTS) - Angesichts der Alpine-Pleite macht sich Sozialminister Rudolf Hundstorfer im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Freitagausgabe) für ein neues Konjunkturpaket stark. "Wir brauchen Belebungsmaßnahmen", so Hundstorfer. Das sei "noch vor der Wahl möglich".

In Richtung der Alpine-Mitarbeiter betont Hundstorfer in ÖSTERREICH:

"Es ist nicht so, dass man die Menschen alleine lässt. Die Mitarbeiter sind entgeltmäßig abgesichert. Die ausstehenden Gehälter und Sonderzahlungen übernimmt der Insolvenzentgeltfonds."

Einen Dominoeffekt in Form weiterer Pleiten in der Baubranche schließt der Minister nicht aus: "Es kann zu Folgekonkursen kommen. Zur Stunde haben wir aber noch keinen Hinweis."

