Barroso-Besuch - Kanzler Faymann: 6 Mrd. Euro zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit schon für die nächsten beiden Jahre

Befürworter der Finanztransaktionssteuer müssen sich deutlich deklarieren

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann ist am Donnerstagabend mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zu einem Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt zusammengetroffen. Hauptthema war - in Vorbereitung des Europäischen Rats, der kommende Woche stattfinden wird - die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Die für diesen Zweck bereits budgetierten sechs Milliarden Euro sollen bereits in den nächsten beiden Jahren in Jugendbeschäftigung investiert werden. Dies sei aber nur "ein erster, wichtiger Schritt", so Faymann. Ziel müsse es sein, die Ausbildungsgarantie und eine duale Ausbildung wie in Österreich, also Grundlegendes für die Ausbildung junger Menschen, voranzutreiben und "damit zu verhindern, dass Millionen von Jugendlichen auf der Straße stehen". "Für derlei grundlegende Reformen wird man mehr Geld benötigen", betonte der Kanzler. ****

Zweites Thema des Arbeitsgesprächs war die Finanztransaktionssteuer (FTS). Derzeit haben sich bereits elf Länder bereit erklärt, im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit eine Finanztransaktionssteuer einzuführen; in Barroso habe man "einen großen Unterstützer" der FTS. "Von einigen Seiten werden Zweifel an der Finanztransaktionssteuer angemeldet, daher müssen sich auch die Befürworter deklarieren und ebenso deutlich argumentieren und die Finanztransaktionssteuer vorantreiben", sagte Faymann. Für den Bundeskanzler seien "Beschäftigung, Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung das Gebot der Stunde in der europäischen Zusammenarbeit". Auf der einen Seite sei alles, was hilft, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit Europas anzukurbeln, zu verstärken und zu vertiefen, auf der anderen Seite seien auch die Vorbereitungen für die Bankenunion zu unterstützen, um zu zeigen, "dass wir die richtigen Schlüsse aus der Finanzmarktkrise gezogen haben".

Das österreichische Modell der Ausbildungsgarantie ist ein Vorbild für andere Länder, betonte Kommissionspräsident Barroso. Darüber hinaus plädierte er für die rasche Einführung der FTS, da es ein Zeichen der Gerechtigkeit wäre, wenn der Finanzsektor einen fairen Beitrag für die Gesellschaft leiste. Bundeskanzler Faymann sei einer der Ersten im Europäischen Rat gewesen, der für die Einführung einer FTS eingetreten ist. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum