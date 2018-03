Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Fortsetzung der Spezialdebatte Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 7 stehen Ausgaben von 159,38 Millionen Euro Einnahmen von 7,64 Millionen Euro gegenüber.

Abgeordneter Ing. Manfred S c h u l z (VP) blickte zunächst auf das Jahr 2012 und die damaligen Frost-, Hagel- und Dürreereignisse zurück. Auch das Jahr 2013 habe in Teilen Niederösterreichs sehr dramatisch begonnen. Die Landwirtschaft sei der Motor im ländlichen Raum, sie unterstütze regionale Unternehmen und schaffe Arbeitsplätze. Für ihn sei klar, dass die erste Priorität in der Landwirtschaft die Lebensmittelproduktion habe. Die Bauern sorgten aber auch dafür, dass die Kulturlandschaft erhalten und gepflegt werde. Man müsse die Ausgewogenheit der landwirtschaftlichen Produktion erhalten. Wichtig sei, die Konsumenten nicht zu verunsichern bzw. die heimischen Produkte und die heimische Landwirtschaft schlecht zu reden. Man wolle auch in Zukunft die Bevölkerung mit heimischen Produkten versorgen und die Bauern absichern.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) widmete sich dem Thema Technologie. Wer in der Technologie vorne sein wolle, der müsse sich besonders intensiv bemühen, dem gehöre dann aber auch die Zukunft. Niederösterreich sei ein moderner Wirtschaftsstandort, der insbesondere auf Technologie setze. Produkte und Methoden zu entwickeln, die den Menschen nützen und neue Wertschöpfungsketten ermöglichen, sei das Ziel. Das Cluster-Programm und das Technopol-Programm würden diese Entwicklung unterstützen. Unter anderem seien Wieselburg und Tulln wichtige Forschungszentren mit internationalem Ruf.

Abgeordnete Renate G r u b e r (SP) meinte, Niederösterreich könne sich glücklich schätzen, einen so breiten Mix an Wirtschaftsbetrieben zu haben, die auch Lehrstellen und Arbeitsplätze anbieten. Niederösterreich habe eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, wozu auch die vielen Forschungseinrichtungen beitragen. Auch die Nahversorgung in den Orten sei wichtig, nicht nur für die dort lebenden Menschen, sondern auch für die Tourismuswirtschaft. Gerade die Niederösterreicher würden ihr Bundesland besonders schätzen und in ihrer unmittelbaren Heimat oft Urlaub machen.

Klubobmann Ernest G a b m a n n (FRANK) sagte, Niederösterreich besitze im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften besonders gute Kennzahlen, was am Fleiß der Bevölkerung liege, aber auch auf das gute geostrategische Umfeld zurückzuführen sei. Bedauerlicherweise würde die Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren steigen und auch die demografische Entwicklung könne man nicht umkehren.

Abgeordneter René L o b n e r (VP) meldete sich zum Thema Tourismus. Niederösterreich habe in den letzten Jahren ausgezeichnete Zahlen im Tourismusbereich zu verzeichnen gehabt. Niederösterreich setze auf große Sportevents und habe Filme gefördert, die die Schönheit Niederösterreichs in die ganze Welt ausstrahlen. Kulinarik, Kultur, Wein, der Gesundheitstourismus und der Ausflugstourismus seien die aktuellen Schwerpunkte auf die Niederösterreich setze.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, die Politik könne nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Die Unternehmen müssten aber schon selbst erfolgreich wirtschaften. Die oberste Priorität müsse dem Erhalt von Betrieben und der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen gelten. Seine Fraktion bekenne sich besonders zu den Klein- und Mittelbetrieben, die Steuern zahlen und viele Arbeitsplätze sichern. Diese Betriebe bräuchten aber auch die Banken als verlässliche Partner.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) sagte, eine Risikoverschiebung von Unternehmen zu Unternehmen sei kein Erfolgsmodell. Der Dominoeffekt schade den kleinen Betrieben. Zwischen den einzelnen Betrieben sei Aufkommensgerechtigkeit herzustellen.

Klubobmann Alfredo R o s e n m a i e r (SP) betonte, Wirtschaftspolitik müsse mit Augenmaß und überdachten Strategien betrieben werden. Forschung und Technologie nehmen für die wirtschaftliche Entwicklung Niederösterreich eine Schlüsselrolle ein. Niederösterreich habe sich mit speziellen Investitionen einen sehr guten Namen gemacht. Die ecoplus sei dabei ein unverzichtbarer Partner der heimischen Wirtschaft.

Abgeordnete Michaela H i n t e r h o l z e r (VP) meinte, Niederösterreich sei zwar der Wirtschaftsmotor der Ostregion, aber keine Insel der Seligen. Die Konjunktur sei nach wie vor in Wartestellung. Für nächstes Jahr sei mit einer Reduktion der Arbeitslosenquote zu rechnen. Die NÖ Wirtschaft bemühe sich nach Kräften, in diesem schwierigen Umfeld zu bestehen. Ein Resolutionsantrag fordert eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für regionales Crowd-Funding.

Abgeordneter Richard H o g l (VP) sprach zur Landwirtschaft. Der ländliche Raum und seine Entwicklung seien Hauptargumentem, dem Agrarbudget zuzustimmen. Die Landwirtschaft brauche Unterstützung, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen und begleitende Programme sowie eine gute aufgestellte Interessensvertretung.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) schloss sich der Forderung nach verbesserten Rahmenbedingungen für regionales Crowd-Funding an. Ein Resolutionsantrag fordert, alle bienenschädigenden Beizmittel zu verbieten. Ein weiterer Resolutionsantrag fordert ein Verbot bestimmter Unkrautvernichtungsmittel. Ein dritter Resolutionsantrag fordert den Ausbau von Rettungsinseln für Wildtierpopulationen bei Hochwasser.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, viele Landwirte würden ihre Produktion nicht mehr fortführen und ihre Betriebe zusperren. Die Bauernvertreter dürften in diesem Zusammenhang keine weiteren Kürzungen bei den Förderungen hinnehmen. Die Agrarpolitik werde großteils gemeinschaftlich in der Europäischen Union abgewickelt. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Abänderungsantrag betreffend Leistungsbezogene Förderung der niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer aus dem Landesbudget ein. Er brachte gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Überlebensvertrag für unsere niederösterreichischen Bauern ein.

Abgeordnete Ilona T r ö l s - H o l z w e b e r (SP) sagte, eine lebendige Landwirtschaft sei eine gute Basis für die Entwicklung unseres Bundeslandes. Besonders die Klein- und Mittelbetriebe würden unser Land prägen. Daher sei es sehr alarmierend, dass die Zahl der Klein- und Mittelbetriebe laufend zurückgehe. Eine auf Massenproduktion ausgerichtete Agrarpolitik führe in die Sackgasse.

Abgeordneter Mag. Gerhard K a r n e r (VP) betonte, in den letzten Jahren sei das Wirtschaftswachstum in Niederösterreich immer über dem Österreich-Durchschnitt gelegen. Dadurch sei es gelungen, einen historischen Höchststand bei den Beschäftigten zu erreichen. Der Rekord bei den Nächtigungen im Tourismus sei unter anderem auf den sehr erfolgreichen Kulturtourismus oder die Initiative Bergerlebnis zurückzuführen. Eine Unterstützung für den ländlichen Raum und die Bauern sei notwendig, um die kleinregionalen Strukturen zu erhalten und die Arbeitsplätze abzusichern. In diesem Zusammenhang brachte er einen Resolutionsantrag betreffend Bienenschutz ein.

Die Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung wurde mit Mehrheit von VP, SP und FRANK angenommen. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Hinterholzer (Regionales Crowd-Funding) wurde angenommen, die Resolutionsanträge der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber, Weiderbauer, Enzinger (Bienen schützen, giftige Pestizide verbieten), Dr. Krismer-Huber, Weiderbauer, Enzinger (Verbot des in Herbiziden enthaltenen Wirkstoffes Glyphosat), Dr. Krismer-Huber, Weiderbauer, Enzinger (Regeneration für Wildtiere) und Waldhäusl, Königsberger, Rosenkranz und Ing. Huber (Überlebensvertrag für unsere niederösterreichischen Bauern) wurden abgelehnt. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Waldhäusl, Dr. Krismer-Huber, Königsberger, Enzinger, Rosenkranz und Ing. Huber (Leistungsbezogene Förderung der niederösterreichischen Landes Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer aus dem Landesbudget) fand als Resolutionsantrag keine Mehrheit. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Mag. Karner (Bienenschutz) wurde mit Mehrheit angenommen.

Gruppe 8

Dienstleistungen

In der Gruppe 8 sind Ausgaben von 2.459,69 Millionen Euro und Einnahmen von 2.441,94 Millionen Euro vorgesehen.

Die Gruppe 8 - Dienstleistungen wurde ohne Debatte mit Mehrheit von VP, SP und FRANK angenommen.

Gruppe 9

Finanzwirtschaft

In der Gruppe 9 stehen im ordentlichen Teil Ausgaben von 1.108,04 Millionen Euro Einnahmen von 4,10 Milliarden Euro gegenüber.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) meinte, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten bei Rechnungsabschluss, Jahresabschluss etc. müssten geklärt werden. Das Zahlenwerk müsse objektivierbar sein, was für einen Landtag notwendig sei, weil dieser die Landesregierung kontrollieren müsse. In diesem Zusammenhang brachte sie mit ihren Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Bericht über die Leasingverbindlichkeiten des Landes Niederösterreich ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) brachte gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Abänderungsantrag betreffend "Kein weiteres Verscherbeln unseres Familiensilbers" ein.

Klubobmann Alfredo R o s e n m a i e r (SP) sagte, die Auflösung des Grundkapitals in der Höhe von über 400 Millionen Euro sei notwendig geworden, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen und den Schuldenstand zu reduzieren. Seine Fraktion werde daher der Gruppe 9 zustimmen.

Klubobmann Mag. Klaus S c h n e e b e r g e r (VP) sagte, es gebe eine länderübergreifende Arbeitsgruppe wie man die Vergleichbarkeit der Budgets und der Rechnungsabschlüsse gewährleiste. Überdies habe die Staatsanwaltschaft alles zurückgelegt, und die Organe der Hypo Landesbank seien zu Unrecht von den Grünen und den Freiheitlichen in Misskredit gebracht worden.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, seine Fraktion habe keinen Aufsichtsrat der Hypo Landesbank vor Gericht gebracht. Es wäre aber besser, wenn die Aufsichtsräte durch Experten ersetzt würden.

Die Gruppe 9 Finanzwirtschaft wurde mit Mehrheit mit den Stimmen von VP, SP und FRANK angenommen, der Abänderungsantrag und der Resolutionsantrag fanden keine Mehrheit.

Der Dienstpostenplan wurde mit Mehrheit mit den Stimmen von VP, SP und FRANK angenommen.

Der Voranschlag für das Jahr 2014 wurde mit den Stimmen von VP, SP und FRANK verabschiedet.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meldete sich zur Geschäftsordnung und sagte, die Abstimmung müsse wiederholt werden und gesetzeskonform entsprechend der Tagesordnung erfolgen.

Präsident Ing. Hans P e n z (VP) wies zunächst auf die Richtigkeit der Vorgehensweise laut Geschäftsordnung hin, ehe er resümierte, es habe in 22 Stunden insgesamt 159 Debattenbeiträge und 55 Resolutionsanträge gegeben. Die ernsthafte und sachliche Auseinandersetzung trotz kontroversieller Standpunkte sei eine Bereicherung der politischen Arbeit in Niederösterreich. Das Budget werde somit zur Richtschnur des politischen Handelns. Das Budgetrecht sei das älteste und wichtigste Instrument eines Parlaments. Ohne parlamentarisches Budgetrecht gebe es auch keinen Föderalismus. In der zurückliegenden Debatte sei es immer gelungen, das gemeinsame Ganze in den Vordergrund zu stellen. Dieses Miteinander sei ein Maßstab für die Leistungsfähigkeit des NÖ Landtages.

Bei der folgenden Abstimmung wurden der Rechnungsabschluss 2012, das Budgetprogramm 2013 bis 2016 und der EU-Bericht 2012 mit Mehrheit von VP, SP und FRANK angenommen. Der Gemeindeförderungsbericht 2012, der Bericht betreffend Leasingverbindlichkeiten und jener über die Landesentwicklung fanden die Mehrheit von VP, SP, FRANK und FP.

Abgeordnete Mag. Bettina R a u s c h (VP) berichtete zu einem Antrag betreffend Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (KOM (2013) 236).

Abgeordnete Barbara R o s e n k r a n z (FP) eröffnete die Debatte: Ihre Fraktion unterstütze die Subsidiaritätsrüge. Es zeige aber auch, was einem von der EU alles aufgetragen werde. Da müsse man mehr dagegen halten.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) meinte, die Einstellung der Vorrednerin tue ihm im Herzen weh.

Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) sagte, wenn es den Grünen nicht weit genug gehe und der FP zu weit, dann liege man genau richtig. Es gehe um eine reine Sachfrage, man müsse nicht immer alles auf die Spitze treiben.

Der Antrag wurde gegen die Stimmen von FRANK und Grünen mit Mehrheit angenommen.

Schluss der Budgetverhandlungen!

