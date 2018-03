EANS-Adhoc: Weatherford gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

GENF, Schweiz, 20. Juni 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heutigen Jahreshauptversammlung bekannt und setzt seine Aktionäre darüber in Kenntnis, dass noch heute ein Formular 8-K mit näheren Einzelheiten bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ("Securities and Exchange Commission") hinterlegt wird. Mit einer einzigen Ausnahme sind alle Tagesordnungspunkte im Zuge von Weatherfords Jahreshauptversammlung verabschiedet worden. Weatherfords Satzungsänderung zur Genehmigung eines emissionsfähigen genehmigten Aktienkapitals von bis zu 18,22 % des derzeit gezeichneten Kapitals und zur Erteilung einer Genehmigung an den Vorstand zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital während des Zeitraums vom 20. Juni 2013 bis 20. Juni 2015 wurde zugestimmt und alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Dem Tagesordnungspunkt bezüglich der Entbindung der Vorstandsmitglieder und leitender Angestellter von der Haftpflicht für das Geschäftsjahr 2012 wurde hingegen nicht zugestimmt. Das Formular 8-K wird nähere Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen sowie weitere Informationen über neue und scheidende leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder enthalten. Eine vollständige Fassung der geänderten und neu formulierten Satzung wird dem Formular 8-K als Anhang beigefügt.

