SJ-Moitzi ad VP-Karl: Mietrechtsreform nicht auf den St. Nimmerleinstag verschieben!

SJ fordert schnelle Entlastung der MieterInnen, statt endlose Arbeitsgruppen

Wien (OTS) - Kopfschüttelnd reagiert die Sozialistische Jugend auf die heute von Beatrix Karl angekündigte Aufschiebung einer Mietrechtsreform auf 2014. Karl will bis dahin eine ExpertInnen-Gruppe tagen und damit wertvolle Zeit verstreichen lassen. "Konkrete Reformvorschläge für eine rasche Entlastung der MieterInnen liegen von uns und vielen anderen ExpertInnen und Organisationen schon seit Monaten auf den Tisch. Die prekäre Lage am Wohnmarkt muss noch vor der Wahl angegangen werden, alle Konzepte dazu liegen bereit. Die ÖVP soll ihre Blockadehaltung endlich beenden oder konsequenterweise öffentlich kundtun, dass sie keine Entlastung der MieterInnen will", kommentiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat.

Viele ExpertInnen sind sich einig: Eine Wohnbauoffensive, Mietzinsobergrenzen (auch am privaten Wohnungsmarkt) und eine Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbaugelder würden Wohnungssuchende und MieterInnen entlasten und Wohnraum wieder billiger werden lassen. "Jusitizministerin Karl könnte diese dringenden Probleme sofort angehen, aber scheinbar fehlt ihr der politische Wille. Auch Wirtschaftsminister Mitterlehner könnte per Verordnung jederzeit und ganz unkompliziert die Abwälzung der MaklerInnengebühren auf die MieterInnen beenden. Warum sollen die MieterInnen weiterhin VermieterInnenkosten bezahlen?", fragt sich Moitzi und kritisiert die schwarzen MinisterInnen und ihre Reformunwilligkeit.

