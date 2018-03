Bundeskanzler Faymann gratuliert ÖGB-Präsident Foglar zur Wiederwahl

"Engagierter Kämpfer für mehr Fairness und Stabilität"

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, ist Erich Foglar beim Bundeskongress des Österreichischen Gewerkschaftsbundes mit 93,5 Prozent als ÖGB-Präsident wiedergewählt worden. SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Foglar zur Wahl. "Erich Foglar ist ein Garant dafür, dass die hart arbeitenden Menschen dieses Landes mit dem ÖGB auch weiterhin eine glaubwürdige und starke Stimme haben", betonte Faymann. Der ÖGB habe unter Foglar seinen Stellenwert als eine der maßgeblich gestaltenden Kräfte in dieser Republik nicht nur behauptet, sondern ausgebaut. ****

In Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise seien starke Arbeitnehmer-Vertretungen unverzichtbar, wenn es um mehr Gerechtigkeit und die Anliegen der Arbeitnehmer gehe, so der Bundeskanzler. "Österreich kann stolz auf diesen ÖGB und die Arbeiterkammer sein, die sich tagtäglich für die Interessen hunderttausender Menschen einsetzen - ob direkt im Betrieb oder bei den Verhandlungsrunden der Sozialpartnerschaft", strich der Kanzler hervor. Mit Foglar habe der Gewerkschaftsbund auch in Zukunft einen "engagierten Kämpfer für mehr Fairness und Stabilität in diesem Land", so Faymann abschließend. (Schluss) mo/mis

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum