BZÖ-Bucher: "Gratuliere heuer ÖGB-Foglar nicht, weil "

"ÖGB - Der Arbeitsplatzvernichter und Steuernerhöher!"

Wien (OTS) - "Der ÖGB wäre gerade in Zeiten der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskrise ein unverzichtbarer Partner der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Ist er aber nicht!"

"Der ÖGB sollte parteiunabhängig eine Arbeitnehmerpolitik betreiben, die den Bedürfnissen der Zeit angepasst ist - Macht er aber nicht!" "Der ÖGB sollte unabhängiger von SPÖ und Regierung, wie dies auch im Jahr 2009 führende Gewerkschafter gefordert haben, geführt werden. -Wird er aber nicht!"

"Daher kann ich dem ÖGB-Präsidenten Erich Foglar heuer zu dessen neuerlichen Wahl nicht gratulieren, wie ich dies noch 2009 zu seiner Kür zum neuen ÖGB-Chef gemacht habe. Noch dazu, wo die Gewerkschaft mit ihrer sturen Blockadehaltung heute über 300 Arbeitsplätze bei Dayli mit auf dem Gewissen hat und jetzt den Mittelstand und die Unternehmer noch mehr belasten will, was zu weiterer Arbeitslosigkeit führt. "ÖGB - der Arbeitsplatzvernichter und Steuernerhöher", so BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher.

