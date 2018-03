FPÖ: Deimek: Sozialdemokratische Blockade gegen sozialen Aufstieg

SPÖ und ÖVP gegen Genossenschaftsreform

Wien (OTS) - Im heutigen Bautenausschuss lehnten die Regierungsfraktionen die freiheitlichen Vorschläge zu einer Reform des gemeinnützigen Wohnbaus pauschal ab. Sozialdemokratie und Volkspartei selbst verfügen jedoch über keinerlei Programm, um steigenden Wohnkosten nachhaltig entgegenzuwirken. Man beschränkte sich stattdessen auf die Formulierung allgemeiner Zielsetzungen. Nicht ein einziger Antrag der beiden ehemaligen Großparteien befand sich auf der Tagesordnung. "Die SPÖ und Ruth Becher scheinen anstatt fachlicher Arbeit mit billiger Polemik vorlieb zu nehmen", reagiert der freiheitliche Abgeordnete Gerhard Deimek auf den Vorwurf der Ausschussvorsitzenden, die FPÖ wolle die gemeinnützige Wohnungswirtschaft zerschlagen. "Im Gegenteil: Wir wollen die Gemeinnützigkeit wieder mit Leben erfüllen und fordern seit Jahren eine genossenschaftlich getragene Wohnbauoffensive."

Gleichzeitig soll Menschen die Möglichkeit gegeben werden, Eigentum zu erwerben. "Wir glauben an dieses Land und seine Menschen. Leistbares Wohnen bedeutet auch leistbares Eigentum", so Deimek. Der Mittelstand und auch derzeit sozial schwächer Gestellte müssten die Chance bekommen, langfristig nicht nur zu wohnen, sondern auch Eigentum zu bilden: "Sozialer Aufstieg muss wieder möglich werden." Umfragen belegen, dass das Leben in den eigenen vier Wänden eines der vorrangigen Ziele der Österreicher ist. "Wir Freiheitliche wollen Menschen bei der Realisierung dieses Zieles unterstützen. Die SPÖ scheint in der Sphäre des orthodoxen Marxismus zu leben und die Bürger in Abhängigkeit von Sozialleistungen halten zu wollen", stellt Deimek klar.

