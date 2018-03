Gabmann: Guter Mittelstand und fleißige Arbeitnehmer sind Ursache für gute NÖ Wirtschaftskennzahlen

Bürger und Unternehmer haben wichtige Fragen an NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - Ein positives Zeugnis stellte heute der Klubobmann des Team Frank Stronach im Nö Landtag, Ernest Gabmann, der Wirtschaft des Landes aus. "Niederösterreich verfügt über bessere Kennzahlen als Länder im Umfeld. Das ist zurück zu führen auf fleißige Arbeitnehmer, einen guten Mittelstand, auf die günstige geografische Lage und auf eine maßvolle und gute Sozialpartnerschaft. So konnte Wertschöpfung erhalten werden und große Betriebe hatten die Möglichkeit sich erfolgreich zu restrukturieren."

Weit weniger positiv sei, so Gabmann, die bedauerlich hohe Quote an Arbeitslosen und auch der Konjunkturausblick läßt keine Entwarnung zu. Umso mehr erwarten sich Bürger und Unternehmen, so der Klubobmann in Richtung der Regierunsgbank, Antworten auf die wichtige Fragen

der steigenden Energiepreise für Privathaushalte und Unternehmen,

der dramatischen Finanzlage der Gemeinden,

der steigenden Wohnpreise,

der ungleichen Bezüge von Frauen und Männern.

Der aus dem Bezirk Gmünd stammende Gabmann forderte dann von der Landespolitik ein Konjunkturmodell für das Waldviertel. "Wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur, in den Straßenausbau und in den Ausbau der Bahn. Was nützt es, wenn alle, grenzüberschreitend, den Fleiß der Waldviertler loben, wenn diese in ihrem Viertel keine Arbeit bekommen und weit weg auspendeln müssen!"

Ein wichtiges Thema sprach Gabmann abschließend sehr offen an: " Es muss gelingen, das Risiko wieder weg vom Land und vom Mittelstand hinzu den Banken, die zuletzt sehr gut verdient haben, zu bringen. Und den Unternehmen muss der Zugang zu frischem Kapital ermöglicht werden und der Zugang zu Förderungen muss entbürokratisiert werden. "

