ORF-Stiftungsrat: ORF bilanziert zum dritten Mal in Folge positiv

Wrabetz: "ORF ist wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit dem vielfältigsten Programmangebot in Europa"

Wien (OTS) - In seiner Plenarsitzung, unter dem Vorsitz von Dr. Franz Medwenitsch, hat der ORF-Stiftungsrat am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, den Prüfbericht 2012 mit der Gebarungsprüfung des Geschäftsjahres 2012 genehmigt und Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt. Weiters wurden auch der Verkauf der Rosenhügelstudios und Neuregelungen im Bereich der Beschäftigung der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genehmigt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der ORF ist ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit dem vielfältigsten Programmangebot in Europa - von Information über Kultur bis zu Sport und Unterhaltung. Trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen kann der ORF das Jahr 2012 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Um diesen erfolgreichen Kurs im Dienst unseres Publikums fortsetzen zu können, werden wir auch für 2014 einen ausgeglichenen Finanzplan vorlegen. Die aufgrund des Entfalls der Gebührenrefundierung, zu finanzierender Großevents, wie die Olympischen Winterspiele und die Fußball-WM, und der laufenden allgemeinen Kostensteigerungen notwendigen Umschichtungen und Einsparungen werden wir aus eigener Kraft erbringen!"

Mag. Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF: "2012 war ein erfolgreiches Jahr für den ORF. Es konnten finanzielle Vorsorgen in wichtigen Bereichen getroffen werden. Dafür gilt es, im Namen der Geschäftsführung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken. Gemeinsam konnten wir die Weichen für das schwierige Jahr 2014 stellen; im Mittelpunkt steht dabei das kluge Sparen vor allem in den Strukturen, vom viel zitierten Kahlschlag im Programm kann keine Rede sein!"

Wrabetz: "ORF ist der erfolgreichste öffentlich-rechtliche Sender in Europa!"

"Der ORF ist einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Sender in Europa", so der ORF-Generaldirektor: "Im Fernsehen erreicht der ORF mit seiner Senderfamilie aktuell einen Marktanteil von 37,0 Prozent und im Radio ist er mit 74 Prozent Marktanteil ungebrochener Marktführer. Online erreichte ORF.at 2013 bisher 55,1 Millionen Visits pro Monat, die TVthek verzeichnete mit 16,2 Millionen Videoabrufen einen Höchststand. Damit ist der ORF Marktführer in allen drei Bereichen und schließt das Jahr 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab!"

ORF zum dritten Mal in Folge positiv

Der ORF-Konzern schloss mit einem positiven EGT von 12,6 Millionen Euro ab, die ORF-Mutter mit 0,5 Millionen Euro. Damit schrieben sowohl der ORF als auch der ORF-Konzern zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen. Diese positiven Zahlen sind das Ergebnis eines umfassenden Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramms, das der ORF in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Der ORF hat seit 2007 rund 600 Dienstposten abgebaut, das sind rund 15 Prozent der Belegschaft.

Die Erlöse aus Programmentgelten stiegen auf 595,5 Millionen Euro an (inkl. 30 Mio. Euro aus der Teilrefundierung, 2011: 584,2 Mio. Euro inkl. 50 Mio. Euro Refundierung). Die Werbeerträge sanken auf 210,7 Millionen Euro (2011: 216,7 Mio. Euro). Die sonstigen Umsatzerlöse des ORF beliefen sich auf 127,0 Mio. Euro (2011: 123,3 Mio. Euro).

Der Personalaufwand 2012 lag im ORF bei 363,9 Mio. Euro (2011: 337,4 Mio. Euro). Die Summe des ständigen Personals beim ORF betrug durchschnittlich 3.115 Vollzeitäquivalente, davon 204 ständige Leiharbeitskräfte (2011: 3.161 VZÄ, davon 207 ständige Leiharbeitskräfte). Gegenüber dem Stand 2007 (vor Beginn der Einsparungsprogramme) hat sich der Personalstand der ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF um durchschnittlich 597 VZÄ reduziert.

Der ORF ist ein grundsolides und wirtschaftlich gesundes Unternehmen, das die Wirtschafts- und Finanzkrise aus eigener Kraft bewältigt und das Programmangebot in den vergangenen Jahren trotzdem massiv ausgebaut hat: Die Spartenkanäle ORFIII und ORF-Sport + sind gestartet, zusätzliche österreichische Filme und Serien sowie Kultur-und Regionalprogramme wurden produziert, der barrierefreie Zugang zu den ORF-Programmen wurde ausgebaut etc.

ORF-Finanzplan 2014: Einsparungen und Umschichtungen

Um diesen erfolgreichen Unternehmenskurs fortsetzen zu können, wird die ORF-Geschäftsführung auch für das Jahr 2014 einen ausgeglichenen Finanzplan vorlegen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der wegfallenden Gebührenrefundierung und notwendiger Programminvestitionen. Der ORF wird diese zusätzlichen Finanzierungsnotwendigkeiten aus eigener Kraft bewältigen. Insgesamt muss ein Volumen von rund 80 Millionen Euro im ORF-Budget 2014 umgeschichtet werden, die sich wie folgt zusammensetzen:

-- Rd. 30 Mio. Wegfall der Gebührenrefundierung

-- Rd. 30 Mio. laufende, jährlichen Kostensteigerungen im Personal-und Sachkostenbereich, die der ORF jedes Jahr in seiner Budgetierung kompensieren muss.

-- Rd. 20 Mio. Zusatzaufwand für zusätzliche Programminvestitionen wie die Fußball-WM und die Olympischen Winterspiele

Leitlinien für die Erstellung des Finanzplans 2014 sind die Fortschreibung des Informationsangebots in TV, Radio und Online national und regional auf höchstem Niveau, die Absicherung der Kulturkompetenz, die Absicherung der Sportkompetenz und die Fortschreibung des Unterhaltungs- und Service-Angebots auf höchstmöglichem Niveau.

Erbracht werden die nötigen Mittel durch die Auflösung stiller Reserven im Immobilien- und Wertpapierbereich (rd. 20 Mio. Euro), die Fortführung der Personal- und Strukturmaßnahmen (rd. 20 Mio. Euro) und je zur Hälfte durch strategische und kurzfristige Umschichtungen im Programmbudget von Fernsehen, Radio und Landesstudios. Die strategischen Umschichtungen (rd. 20 Mio. Euro) umfassen ohnehin geplante Maßnahmen wie z. B. die Redimensionierung des Kinderprogramms oder die Neuausrichtung der 3sat-Beteiligung und kurzfristige Maßnahmen (rd. 20 Mio. Euro), die, sollte die Gebührenrefundierung doch zur Verfügung stehen, rasch wieder rückgängig gemacht werden können.

Die Eckpunkte des Finanzplans werden während der kommenden Monate konkretisiert und dem Stiftungsrat fristgerecht zum 15. November ein ausgeglichener Finanzplan 2014 vorgelegt.

Antrag auf Verkauf der "Rosenhügelstudios" genehmigt

Das Verkaufsverfahren der "Rosenhügelstudios" konnte 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Neuausrichtung der ORF-Immobilienstrategie wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Metzger Realitäten Gruppe erarbeitet, die den Verkauf der Liegenschaft am Rosenhügel empfiehlt, weil sie nicht betriebsnotwendig ist und keine betriebs-oder produktionstechnische Bedeutung mehr hat. Aus den neun verbindlichen Angeboten ist in mehreren Verhandlungsrunden die Strauss & Partner Development GmbH als Bestbieter hervorgegangen. Der ORF-Stiftungsrat hat dem Verkauf der Rosenhügelstudios zugestimmt.

Neuregelung der Beschäftigung freier Mitarbeiter/innen

Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen ist es gelungen, mit dem Zentralbetriebsrat und Vertreter/innen der auf Honorarbasis beschäftigten Mitarbeiter/innen eine Einigung über ihre Beschäftigungsmöglichkeiten im ORF zu finden. Die Eckpunkte der neuen Vertragsbedingungen, die mit September 2013 in Kraft treten sollen, sind die Erhöhung einzelner Mindesttarife um 8-12 Prozent, die Anpassung der Tätigkeitsbeschreibungen an die aktuellen Produktionsbedingungen und die Einführung neuer Katalogpositionen, insbesondere im Bereich der Regie. Weiters wird die sogenannte "50-Tage-Regelung" aus dem Kollektivvertrag 2003 aufgehoben, die eine eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeit für Gestalter/innen auf max. 50 Arbeitstage pro Jahr und Hauptabteilung (Landesstudio) vorsah. Dies bedeutet erweiterte Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten für diese Gruppe der Honorarmitarbeiter/innen.

