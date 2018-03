165 JAHRE "DIE PRESSE"

"Die Presse" feiert ihren Geburtstag mit Jubiläumsausgabe und Anzeigenwettbewerb: jetzt 165.000 Euro Werbewert gewinnen!

Wien (OTS/Die Presse) - "Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt." Getreu dem Motto dieses Zitats von Dante Alighieri gründete August Zang am 3. Juli 1848 die "Presse". Auch heute noch erfüllt "Die Presse" nach wie vor die hohen Ansprüche des Gründers: Professionalität, seriöse Aufmachung und gepflegte Sprache, Internationalität und immer im Zentrum der österreichischen Politik, Kultur und Wirtschaft.

Als eine Konstante im Wandel feiert nun eine der ältesten Tageszeitungen der Welt ihren 165. Geburtstag: Gegründet im Revolutionsjahr 1848, nimmt "Die Presse" in einer Sonderausgabe ihre Leserinnen und Leser mit auf eine spannende historische Reise zu ihren bürgerlich-liberalen Wurzeln. Am Samstag, 29. Juni 2013.

Wahl des kreativsten Sujets

Auf 165 Jahre Qualität vertrauen auch seit jeher die Kunden und Geschäftspartner der "Presse". Ihr langjähriges Engagement wird zum Jubiläum besonders gewürdigt - mit einem Kreativwettbewerb, bei dem es Werbewert in der "Presse" von insgesamt 165.000 Euro zu gewinnen gibt. Werbetreibende und Agenturen sind eingeladen, eine besonders originelle Anzeige in der Jubiläumsausgabe der "Presse" vom 29. Juni zu schalten. Damit nehmen sie automatisch an der "Wahl zum kreativsten Sujet" teil, die bei einer Open-House-Veranstaltung am Mittwoch, dem 3. Juli, im Hof der "Presse" stattfindet.

Informieren Sie sich über die speziellen Jubiläumsangebote, das 1+1 Paket und den 40% Gratulations-Rabatt:

