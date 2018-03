Industrie gratuliert Erich Foglar zur Wiederwahl

IV-Präsident Kapsch: Industrie steht als konstruktiver Zukunftspartner zur Verfügung - Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und Unternehmen schaffen Arbeitsplätze

Wien (OTS/PdI) - Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert Erich Foglar zu seiner Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). "Eine starke Gewerkschaft ist für eine demokratische Gesellschaft wesentlich. Die Industrie steht ihr als konstruktiver Zukunftspartner zu Verfügung", erklärte IV-Präsident Georg Kapsch heute, Donnerstag. "Die Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Österreich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten Industrieländer Europas gemacht - diesen Weg sollten wir gemeinsam weiter gehen und nach vorne blicken. Wenn wir uns nur auf das Bewahren festlegen fallen wir in Wirklichkeit zurück", so der IV-Präsident. Daher dürfe keinesfalls die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes aus den Augen verloren werden. Dafür brauche es dringend Strukturreformen, zu welchen man jedoch Vorschläge des ÖGB vermisse. "Im Interesse aller, der Arbeitnehmerinnen und -nehmer und der Arbeitgeberinnen und -geber müssen wir den schleichenden Verlust unserer Wettbewerbsfähigkeit stoppen. Wir können nur verteilen, was wir auch erwirtschaften. Und Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung sowie neuen Steuern kosten heimische Jobs", betonte Kapsch.

Dies gelte umso mehr, als die Vorstellungen des ÖGB teilweise in sich selbst widersprüchlich seien, so Kapsch: "Einerseits will man auch seitens des ÖGB die Industrie stärken, spricht jedoch im gleichen Atemzug von immer weiteren Belastungen für die Betriebe. Einerseits will man sich bemühen, die Zentralen internationaler Unternehmen in Österreich zu halten, andererseits attackiert man mit der Gruppenbesteuerung laufend einen unserer letzten Standort-Vorteile. Dies ist nicht schlüssig und verunsichert potenzielle Investoren", betonte Kapsch. Vor dem Hintergrund, dass sich mittlerweile die gesamte EU um eine "Reindustrialisierung" bemühe, seien diese Widersprüche umso unverständlicher, wie Kapsch anmerkte: "Es wäre kurios, wenn wir in Österreich als einzige gegen den Strom schwimmen und Maßnahmen setzen würden, die potenziell auf ein Industrie-Abwanderungsprogramm hinauslaufen." Mit den Gewerkschaften einer Meinung sei die Industrie, dass es dringend erforderlich sei, die Arbeitszusatzkosten zu reduzieren - "hier sollten wir möglichst rasch gemeinsame Lösungen finden", so der IV-Präsident, der einmal mehr darauf hinwies, dass Österreich eine zu hohe Steuer- und Abgabenquote habe. "Wir begrüßen, dass auch die Gewerkschaft die Last reduzieren möchte - der richtige Weg führt hier aber über strukturelle Reformen und nicht über neue oder höhere Steuern", so Kapsch.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien