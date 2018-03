Großer Andrang auf Europas größter Fuhrparkmanagement-Veranstaltung / Branchenexperten trafen sich zum Informationsaustausch auf dem 12. bfp Fuhrpark-Forum

Hannover (ots) - Mit einer erfolgreichen Bilanz ging am 20. Juni 2013 das zweitägige bfp Fuhrpark-Forum der Schlüterschen Verlagsgesellschaft zu Ende. Rund 900 Fuhrparkmanager und mehr als 1.600 Fachbesucher sowie 165 Aussteller nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum kamen an den Nürburgring, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends im Fuhrparkmanagement zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Der zum zwölften Mal ausgetragene Branchentreff hat sich in den letzten Jahren zu der wichtigsten Veranstaltung für Fuhrparkbetreiber in Europa entwickelt.

Auf dem bfp Fuhrpark-Forum 2013 wurden 41 Vorträge und Workshops abgehalten, die von dem Fachpublikum sehr gut besucht wurden. Neben diesem Fachprogramm präsentierten 165 Aussteller in den drei Hallen auf rund 5.000 Quadratmetern ihre Lösungen zum Fuhrparkmanagement. Die Organisatoren des Forums arrangierten schon im Vorfeld über 5.000 Gespräche zwischen den Fachbesuchern und Ausstellern. Sehr gut nahmen die Besucher auch die Testfahrt-Angebote auf der Grand-Prix-Strecke an. Dabei konnten sie aus rund 200 Testwagen auswählen, darunter auch die neuesten Elektroautos sowie Transporter und Kastenwagen.

Besucher und Aussteller zogen ein positives Resümee des 12. bfp Fuhrpark-Forums. Besonders positiv beurteilten die Fuhrparkbetreiber die Veranstaltung als Informations-Plattform. So meint Fuhrparkmanager Fritz Polzer, Möbel Borst GmbH & Co.: "Ich war schon sieben oder acht Mal hier, und alles ist gut organisiert. Die Informationsfülle ist absolut top." Und Thomas Börsch von Opitz Consulting sagt: "Was ich hier suche, sind Vorbereitung auf die Fahrzeugrückgabe und allgemeine Informationen zum Flottenmarkt. Außerdem bin ich hier immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Für mich sind persönliche Gespräche sehr wichtig, und die finde ich hier - seit Jahren."

Auch die Aussteller äußerten sich sehr positiv über den Verlauf der Veranstaltung. "Das Forum ist jedes Jahr wieder ein Highlight", lobte Claudia Kaiser von Arval Fuhrparkmanagement. Das bfp Fuhrpark-Forum konnte mit der diesjährigen Veranstaltung seine Position als führende Kommunikations-Plattform im Fuhrparkmanagement weiter festigen.

Über die Schlütersche

Die Schlütersche Unternehmensgruppe ist einer der führenden Anbieter von Fachinformationen und Branchenverzeichnissen in Deutschland. Branchenexperten erstellen Fachinformationen für die Bereiche Handwerk, Wirtschaft, Lifestyle, Industrie, Automobil, Veterinärmedizin sowie Pflege und Gesundheit. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Hannover. Das moderne Medienhaus bietet speziell kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) medienübergreifende Marketinglösungen und einen ganzheitlichen Full Service, vom Verzeichniseintrag in Gelbe Seiten, Das Örtliche oder Das Telefonbuch über Websitegestaltung und Suchmaschinenwerbung bis hin zu praxisbezogenen Seminaren. Fachinformationen werden in Form von Printmedien (Fachzeitschriften und -bücher), Onlinemedien (E-Newsletter, Portale und Apps), Veranstaltungen und weiteren Dienstleistungen für spezielle Zielgruppen und Branchen bundesweit angeboten.

Über die bfp Fuhrpark + Management

Die bfp Fuhrpark + Management ist die Fachpublikation für Fahrzeugflottenbetreiber. Sie liefert seit Jahren Informationen zu den Themen Pkw/Transporter, Fuhrparkmanagement, Leasing, Versicherung, mobile Kommunikation und Telematik. Neben dem gedruckten Fachmedium und Sonderpublikationen informiert die bfp ihre Zielgruppen über Onlinemedien und Veranstaltungen. Zudem bietet die bfp-Akademie ein umfangreiches Seminarprogramm für Fuhrparkmanager an.

Rückfragen & Kontakt:

Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Ingo Kaiser

Hans-Böckler-Allee 7

30173 Hannover

Telefon: 0511 8550-1172

E-Mail: kaiser @ schluetersche.de

http://www.schluetersche.de



Diesen Text in digitaler Form sowie Bildmaterial zum Download finden

Sie im Online-Pressebereich unter: http://www.schluetersche.de



Belegexemplare/-links erbeten.