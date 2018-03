Integralis bringt mit WideAngle einheitliche globale Marke auf den Markt und kündigt Pläne einer Namensänderung in NTT Com Security an

Ismaning, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die NTT Com Group, zu der die Unternehmen NTT Communications (NTT Com) und die Integralis AG gehören, gab heute bekannt, dass Integralis, ein global agierender Anbieter von Lösungen für IT-Sicherheit und Risikomanagement, beabsichtigt, ihren Namen in NTT Com Security AG zu ändern. Das Unternehmen hat auch WideAngle eingeführt, eine einheitliche globale Marke für sein Informationssicherheits- und Risikomanagement-Portfolio an Managed und Professional Services, kompetenter Beratung und Technologieprodukten.

Die Namensänderung reflektiert das fortwährende Engagement der NTT Com Group für Integralis (unter Einbindung von Secode, des führenden Anbieters von Managed Security Services mit Sitz in Skandinavien) sowie seine Absicht, seine Sicherheitsangebote für globale Kunden weiter auszubauen.

Integralis wird nun besser in der Lage sein, seine Partnerschaft mit NTT Com als Teil einer grossen Telekom-Organisation mit globaler Reichweite, Einfluss und Ressourcen zu nutzen, während NTT Com in der Lage sein wird, sich weiterhin auf die Entwicklung von Dienstleistungen und Lösungen zu konzentrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Investitionen in die Cloud sowie in Mobil-, Sozial- und Kooperationstechnologien zu sichern.

Die Absicht, den Namen von Integralis AG in NTT Com Security AG zu ändern, ist mit keiner Änderung der Eigentumsverhältnisse am Unternehmen verbunden. Mit Ausnahme der Errichtung von NTT Com Security in Japan sind auch keine Management- oder andere betriebliche Veränderungen geplant.

Lancierung eines einzigartigen weltweiten Portfolios für Informationssicherheit und Risikomanagement

Unterstützt durch die Stärke der NTT Com Group und die Sicherheitskompetenz von Integralis (unter Einschluss von Secode) wird die neue globale Marke WideAngle den Kunden einen ganzheitlichen Ansatz zu Informationssicherheit und Risikomanagement bieten.

Durch WideAngle wird NTT Com weiterhin ein Pionier für neue Möglichkeiten beim Management von Informationssicherheit und im Risikomanagement sein und es Unternehmen ermöglichen zu wachsen, sich zu transformieren und die Erreichung ihrer Geschäftsziele abzusichern.

Der neue Name wird es NTT Com ermöglichen, sich weiterhin als "Trusted Advisor" von Unternehmen auf der ganzen Welt zu positionieren. Unternehmen, die nach Wegen suchen, die Auswirkungen der aktuellen und neuen Einflussfaktoren in der sich wandelnden Unternehmenslandschaft zu managen: Dazu gehören unter anderem Big Data, die Cloud, Mobilität, Social Networking und BYOD.

NTT Com und seine Partner werden die Marke WideAngle ebenfalls übernehmen, wenn sie Kunden ihre Sicherheitsportfolios vorstellen.

Der CEO von Integralis, Simon Church, sagte: "Uns erscheint die Namensänderung aus geschäftlichen Gründen sinnvoll, da die beiden Unternehmen sich einander stärker angeglichen haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, branchenweit das nächste Kraftwerk für Informationssicherheit und Risikomanagement zu werden, insbesondere angesichts der jüngsten Neuerwerbungen von Unternehmen der Branche."

"Zusammen mit der Schaffung von WideAngle als einheitlicher globaler Marke bedeutet dies, dass wir Kunden und Partnern eine wirklich integrierte Lösung für alle Aspekte ihrer Umgebung anbieten werden, sei es die Cloud, die Mobiltechnik oder eine eher traditionelle Infrastruktur vor Ort."

Akira Arima, CEO von NTT Com, fügte hinzu: "Integralis ist im Laufe der letzten vier Jahre ein fester Bestandteil von NTT Com geworden und ist unser dedizierter Sicherheitsarm. Dadurch, dass die Firma Teil der Marke NTT Com wird, werden wir weiterhin in ihre Fähigkeiten, ihr Know-how und ihre Dienstleistungen in Bezug auf Informationssicherheit durch die Marke WideAngle investieren. Und wir werden diese auch in unsere Global Cloud Vision einbinden, um sichere globale Cloud Services auf einer nahtlosen End-to-End-Basis anbieten zu können."

Redaktionelle Hinweise: WideAngle

Durch WideAngle wird NTT Com seinen erweiterten Satz von Sicherheitsfunktionen in verschiedenen Märkten und Territorien bewerben, einschliesslich seiner Global Enterprise Methodology und seiner Managed Security Services (MSS), die eine skalierbare und modulare Lösung darstellen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Vermögenswerte im Internet Data Center (IDC) und On-Premise (CPE) ständig zu überwachen und zu kontrollieren.

WideAngle MSS ist eine neu entwickelte Plattform, die eine fortschrittliche proprietäre "Security Information und Event Management (SIEM)"-Engine verwendet, um Kunden eine belastbare, skalierbare, modulare und flexible Lösung zu bieten, die in der Lage ist, Kontextdatenanalysen durchzuführen und wertvolle Einblicke als Bestandteil einer umfassenden und kontinuierlichen Risikomanagement-Strategie zu ermöglichen. Die Service-Level können angepasst werden, um veränderten geschäftlichen Anforderungen jetzt und in Zukunft gerecht zu werden. Weitere Informationen über Verfügbarkeit und Service-Level werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung des massgeschneiderten NTT Com und Integralis Bedrohungsinformations-Netzwerks über das Global Risk Operations Center (GROC) stellt WideAngle MSS einen aussergewöhnlichen Wert mit seinem proaktiven Ansatz zur Identifizierung von Risikotrends auf globaler Ebene dar.

Das WideAngle-Logo steht als hochauflösendes Bild auf Anfrage zur Verfügung.

Über Integralis

Integralis bietet weltweit Lösungen für die IT Sicherheit und das Informations-Risikomanagement an. Wir stellen ein Portfolio an Managed Security, Business-Infrastruktur, Beratung und technischen Integrationsdienstleistungen zur Verfügung. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Kosten für die IT zu senken und dabei die Sicherheit, Compliance und Verfügbarkeit zu erhöhen. Der Hauptsitz von Integralis befindet sich in Ismaning, Deutschland. Integralis ist Teil der NTT Communications Group und befindet sich im Besitz von NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), die eines der grössten Telekommunikationsunternehmen der Welt ist.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratung, Architektur, Sicherheit und Cloud-Dienste zur Optimierung der Umgebung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) von Unternehmen. Dieses Angebot wird von der globalen Infrastruktur des Unternehmens unterstützt. Dazu gehören führende, globale Tier-1-IP-Netze, Arcstar Universal One(TM) VPN-Netze mit einer Reichweite in über 150 Länder. Die Lösungen der NTT Communications stützen sich auf die globalen Ressourcen der NTT Group, darunter Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ntt.com | http://www.twitter.com/nttcom | http://www.facebook.com/nttcomtv.

Rückfragen & Kontakt:

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte

an:Kontakt Integralis Deutschland GmbH: Christine Noske, Marketing

Manager

DACH, Tel: +49-(0)7131-799-249, christine.noske @ integralis.com.

Integralis

PR Ansprechpartner: Ursula Kafka, Kafka Kommunikation GmbH & Co KG,

Tel.:

+49-(0)89-747470-580, ukafka @ kafka-kommunikation.de