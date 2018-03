Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Fortsetzung der Spezialdebatte Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 6 stehen Ausgaben von 514,24 Millionen Euro Einnahmen von 55,12 Millionen Euro gegenüber.

Abgeordneter Jürgen M a i e r (VP) widmete sich speziell dem Thema Verkehr und sagte, dass Niederösterreich 1991 als erstes Bundesland ein Landesverkehrskonzept beschlossen habe. Dieses werde aktuell überarbeitet, die Fertigstellung sei für den Sommer 2014 geplant. Ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum vor allem im Wiener Umland sowie stagnierende und rückläufige Zahlen in peripheren Bereichen würden große Herausforderungen für den Verkehr bedeuten, das Konzept solle diesen Veränderungen Rechnung tragen. Themen seien hier auch die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -orten, die steigenden Spritpreise oder auch das Parkpickerl in Wien. 2013 habe man 240 Millionen Euro in diesen Bereich investiert, 2014 sollen es 270 Millionen Euro sein. Damit würden rund 3.800 Arbeitsplätze abgesichert. 120 Millionen Euro seien 2014 - ebenso wie 2013 - für den Landesstraßenbau vorgesehen, es gehe hier etwa um Umfahrungen, Erhaltungsmaßnahmen oder Ortsdurchfahrten Zum öffentlichen Verkehr sagte er, dass Niederösterreich als erstes Bundesland einen Verkehrsdienstevertrag mit den ÖBB abgeschlossen habe, man investiere pro Jahr 39 Millionen Euro für diverse Dienste. Er meinte, die Asfinag Weinviertel-Schnellstraße, der Ausbau der Pottendorfer Linie und die Projekte der NÖVOG seien gute Beispiele für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und für die Attraktivierung des Individualverkehrs in Niederösterreich.

Abgeordneter Günter K r a f t (SP) meldete sich zum Thema "Situation der Pendler im Tullnerfeld". Die Zugverbindungen vom Bahnhof Tullnerfeld zur Bundeshauptstadt Wien bzw. zur Landeshauptstadt St. Pölten müssten schneller und effizienter werden. Das derzeitige Angebot an Verbindungen beim Bahnhof Tullnerfeld entspreche nicht den Anforderungen der Pendlerinnen und Pendler. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend gemeindeübergreifendes Verkehrskonzept für das östliche Tullnerfeld ein.

Abgeordneter Erich K ö n i g s b e r g e r (FP) meinte, von den 28 vom Land Niederösterreich übernommenen Nebenbahnen seien 27 Nebenbahnen nicht mehr vorhanden. Positiv sei aber die Sanierung der Mariazellerbahn, für die bereits neue Garnituren angeschafft wurden. Für diese Garnituren seien einige Tunnel verbreitert worden. Auch im Waldviertel habe sich die Situation der Pendler weiter verschärft. Er brachte gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Investitionsoffensive zur Verbesserung der Parkproblematik für NÖ Pendler ein.

Abgeordneter Dr. Martin M i c h a l i t s c h (VP) meldete sich zum Thema "Verkehr im Zentralraum von Niederösterreich". Die neue Westbahn ermögliche eine schnelle Anbindung nach Wien, was bei den Pendlerinnen und Pendlern für eine große Zufriedenheit sorge. Die überstürzte Einführung des Parkpickerls in Wien habe bei den Pendlerinnen und Pendlern zu einer großen Enttäuschung geführt. Trotzdem habe es das Land Niederösterreich geschafft, innerhalb kürzester Zeit viele zusätzliche Park & Ride-Anlagen bzw. Park & Drive-Anlagen im Wiener Umland zu errichten. Überdies leiste der NÖ Straßendienst sehr viele Arbeiten für die Gemeinden, erinnerte er an neue Ortsdurchfahrten und die Sanierung von Gemeindestraßen. Der NÖ Straßendienst sei mittlerweile ein Kompetenzzentrum für die Gemeinden geworden.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) meldete sich zu den Themen öffentlicher Verkehr und Hochwasserschutz. Der Individualverkehr sei verantwortlich für den großen Kohlendioxid-Ausstoß. Niederösterreich müsse gegen diese Entwicklung etwas unternehmen, den öffentlichen Verkehr ausbauen bzw. den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr erleichtern. In diesem Zusammenhang forderte sie eine 365 Euro-Netzkarte für Österreich bzw. in einem ersten Schritt ein spezielles Ticket nur für das Bundesland Niederösterreich. Das 365 Euro-Ticket gebe es bereits in vielen Bundesländern. Sie forderte den ökologischen Hochwasserschutz und die damit verbundenen Retentionsräume für die Flüsse zu erhöhen. In diesem Zusammenhang brachte sie mit ihren Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) forderte eine Autobahn für das Waldviertel. Ein Resolutionsantrag fordert eine Autobahn/Schnellstraße für das Wald- bzw. Weinviertel.

Abgeordneter Ing. Johann H o f b a u e r (VP) meinte, die Verkehrswege in das Waldviertel würden über zwei Achsen gut ausgebaut. Ein Resolutionsantrag fordert, diesbezüglich den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Ein weiterer Resolutionsantrag fordert eine Ausdehnung des Top-Jugend-Tickets auf Studenten.

Abgeordneter Dr. Walter L a k i (FRANK) sprach in Bezug auf die Infrastrukturversorgung der EVN von einer Problematik der Kostenstruktur. Die Gemeinden könnten den Bürgern bis zu 200 Prozent der Kosten verrechnen.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) sagte, die NÖ Verkehrspolitik müsse eine nachhaltige, soziale und gerechte Mobilität sichern. Die SP habe gemeinsam mit Experten ein modernes Verkehrskonzept erarbeitet, das eine laufende Anpassung des Angebots an den Bedarf vorsehe. Mobilität für den Einzelnen müsse sozial gerecht sein. Ein Resolutionsantrag fordert eine Ausdehnung des Top-Jugend-Tickets auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen bis zum 24. Lebensjahr.

Abgeordneter Franz M o l d (VP) betonte, Niederösterreich habe ein Landesverkehrskonzept, das eine gute Anbindung der Regionen mit sich bringe. Der Pendler-Euro sei die wichtigste Maßnahme für die ca. 300.000 Pendler in Niederösterreich seit Einführung der Pendlerpauschale. Niederösterreich habe bewusst dort in öffentliche Verkehrsmittel investiert, wo es zuvor keinerlei Verbindungen mehr gegeben habe, um zum Umstieg zu animieren.

Abgeordnete Amrita E n z i n g e r (G) stellte einen Resolutionsantrag zum 365 Euro-Jahresticket sowie einen weiteren Resolutionsantrag zum Hochwasserschutz in Niederösterreich.

Abgeordneter Hermann H a u e r (VP) bezog sich auf das Wasser als eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. In Niederösterreich werde damit verantwortungsvoll umgegangen. Insgesamt gesehen habe Niederösterreich eine Versorgungsstruktur geschaffen, die regional abgestimmt sei und ein hohes Maß an Versorgungssicherheit garantiere.

Abgeordneter Helmut S c h a g e r l (SP) führte aus, Siedlungswasserwirtschaft und Schutzwasserbau seien Kernaufgaben der öffentlichen Hand. In den nächsten Jahren seien hier vermehrte Mittel und eine Beschleunigung der Verfahren nötig. Die Maßnahmen müssten so rasch als möglich umgesetzt werden. Ein Resolutionsantrag fordert weitere Retentionsflächen und zusätzliche Zuschüsse für finanzschwache Gemeinden.

Abgeordneter Mag. Alfred R i e d l (VP) merkte an, dass Niederösterreich das strengste Raumordnungsgesetz aller neun Bundesländer habe. Beim Hochwasser hätten die Prognoserechnungen und Frühwarnsysteme sehr gut funktioniert. Die Betroffenen vor Ort seien sachlich und kompetent begleitet worden. Der Hochwasserschutz rechne sich. So habe Ybbs im Jahr 2002 rund 39 Millionen Euro an Schäden zu verzeichnen gehabt, der Hochwasserschutz habe 23,9 Millionen Euro gekostet. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend EU-Mittel für Hochwasserschutz sowie einen weiteren Resolutionsantrag betreffend Hochwasserschutz ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) teilte mit, dass seine Fraktion die Anträge betreffend Hochwasserschutz unterstütze, weil man glaube, dass jede Hilfe positiv sei. Betreffend Abwasser wies er auf ein Positiv-Beispiel einer Wassergenossenschaft hin, bei der die Gebühren für eine Familie im Schnitt nur 170 Euro pro Jahr ausmachten.

Abgeordneter Josef B a l b e r (VP) vertrat die Ansicht, dass es nie einen 100-prozentigen Hochwasserschutz geben könne. Er dankte den vielen Freiwilligen, die notwendig waren, um die Hochwasserkatastrophe zu bewältigen.

Die Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr wurde mit Mehrheit angenommen.

Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Waldhäusl, Gabmann, Rosenkranz u. a. (Autobahn/Schnellstraße für das Waldviertel) fand keine Mehrheit, der Resolutionsantrag des Abgeordneten Kraft (Verkehrskonzept östliches Tullnerfeld) fand keine Mehrheit, der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Parkproblematik NÖ Pendler) fand ebenfalls keine Mehrheit, der Resolutionsantrag des Abgeordneten Ing. Hofbauer (Verkehrsinfrastruktur Waldviertel) wurde mehrheitlich angenommen, der Resolutionsantrag der Abgeordneten Ing. Hofbauer und Mag. Rausch (Angebot Studierende des öffentlichen Verkehrs) wurde einstimmig angenommen, der Resolutionsantrag der Abgeordneten Razborcan und Königsberger (Top-Jugend-Ticket) wurde abgelehnt, der Resolutionsantrag der Grünen (365 Euro-Öffi-Jahresticket) fand keine Mehrheit, der Resolutionsantrag der Grünen (Hochwasserschutz) fand ebenso keine Mehrheit, der Resolutionsantrag der Abgeordneten Schagerl und Waldhäusl (Hochwasserschutzmaßnahmen) wurde abgelehnt, der Resolutionsantrag des Abgeordneten Riedl (EU-Mittel für Hochwasserschutz) und der Resolutionsantrag der Abgeordneten Mag. Riedl und Waldhäusl (Hochwasserschutz) wurden einstimmig angenommen.

