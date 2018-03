Schagerl: Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz unserer LandesbürgerInnen vor Hochwässern

Finanzschwache Gemeinden unterstützen, Flüssen mehr Raum geben

St. Pölten (OTS/SPI) - "Die vergangenen Wochen haben nicht nur in Österreich leider einmal mehr bestätigt, dass sich Jahrhundert-Hochwasserereignisse sicher nicht an statistische Zeitvorgaben halten, sondern in den letzten Jahrzehnten die Zahl derartiger Hochwässer und anderer Elementarereignisse massiv zugenommen haben. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion sieht einmal mehr die Notwendigkeit, so rasch als möglich Maßnahmen und Bauvorhaben zur Vermeidung der immensen Schäden und des menschlichen Leids in der Zukunft zu ergreifen bzw. umzusetzen", so der Amstettner SPNÖ-LAbg. Helmut Schagerl im Rahmen der heutigen Debatte zum NÖ Landesbudget 2014.

Es hat sich gezeigt, dass die seit dem letzten Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 von Bund, Land und Gemeinden gesetzten Maßnahmen wirkungsvoll waren. Viele Bürgerinnen und Bürger konnten heuer jedoch nicht geschützt werden, weil geplante bzw. bereits genehmigte Hochwasserschutzprojekte aufgrund finanzieller Engpässe mancher Gemeinden und nicht ausreichend zur Verfügung gestellter Mittel von Bund und Land noch nicht fertig gestellt werden konnten. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinden war es vielen nicht möglich, die Eigenmittel für die bereits geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen aufzustellen; daraus resultierend stellten auch der Bund und das Land die entsprechenden Fördermittel nicht zur Verfügung.

"Die SPNÖ fordert daher, zusätzliche Retentionsflächen entlang der Flüsse in NÖ einzurichten und naturgerechte Rückbaumaßnahmen durchzuführen. Ebenso sollen zusätzliche Finanzmittel in Form von einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen für finanzschwache Gemeinden, die den Interessentenbeitrag für die Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht selbst finanzieren können, bereitgestellt werden. Damit sollen viele bereits fix fertig geplante Hochwasserschutzprojekte endlich umgesetzt werden", so Schagerl. (Schluss) fa

