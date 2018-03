Bekannte Jazz-Musiker spielen für einzigartige Jazz-Version der iOS-Musik-App SessionBand

London (ots/PRNewswire) - UK Music Apps Ltd brachte diese Woche eine spezielle Jazz-Version der Mobilanwendung "SessionBand" für iPhone und iPad heraus, auf der vier der weltweit beliebtesten Jazzmusiker mitwirken.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130620/622531 )

SessionBand ist die einzige akkordbasierte Audioloop-App der Welt. Die Benutzer können so in nur wenigen Minuten ihr eigenes qualitativ hochwertiges, urheberrechtsfreies Musikstück komponieren. Es reicht, die Akkorde auszusuchen, zusammenzusetzen und zuzuschauen, wie sie auf der Stelle in Audioloops umgesetzt werden, die von einem exklusiven Jazz-Quartett gespielt werden.

SessionBand Jazz wurde sofort von Jamie Cullum aufgegriffen und unterstützt. Er beschrieb die App als "...aussergewöhnliches, nützliches Werkzeug für Berufs- und Hobby-Jazzmusiker".

SessionBand Jazz wird als professionelle Jazz-App eingestuft, "...ideal für Musikstudenten und perfekt für die ultimative Jam-Session", die aber auch für nichtprofessionelle Musiker verständlich und zum Ausprobieren für Einsteiger geeignet ist. Die Benutzer wählen für jeden der 15 beliebtesten Jazz-Stile aus 10 Jazz-Akkordvariationen (je Grundton) aus und können die ausgewählten Akkorde sofort in jedem dieser Stile abspielen.

SessionBand Jazz beinhaltet auch professionelle Funktionen wie automatisches Mischen, automatische Umsetzung, Sofortaufnahme, Echtzeit-Tempo sowie die Kompatibilität mit Audiobus, sodass die Benutzer ihre Inhalte problemlos in andere Musik-Apps exportieren können.

Die App verfügt über 16.000 präzise geschnittene Jazz-Audio-Loops (alle auf der Grundlage von Akkorden), die exklusiv von den folgenden Künstlern aufgenommen wurden: Ralph Salmins - Schlagzeug (Wynton Marsalis, Burt Bacharach, Elton John, Madonna...); Geoff Gascoyne -Bass (Sting, Van Morrison, Georgie Fame, Michel Legrand...); Andy Panayi - Saxophone und Flöten (Wynton Marsalis, Paul McCartney, Peter Erskine, Freddie Hubbard...) und Tom Cawley - Klavier (Jack DeJohnette, Peter Gabriel, Guy Barker, Andrea Bocelli...). Alle sind Professoren oder Dozenten an renommierten Londoner Musikschulen wie der Royal Academy of Music, dem Royal College of Music, dem Trinity College und der Guildhall.

Geoff Gascoyne, der die Musik in Auftrag gegeben und arrangiert hat, erklärte: "Dies ist in vielerlei Hinsicht eine bahnbrechende App, vor allem für Musikstudenten und Improvisatoren, die mit ihrem ganz eigenen Jazz-Quartett üben wollen."

UK Music Apps Ltd hat bereits einige Versionen der Anwendung SessionBand auf der Grundlage desselben Akkordformats herausgebracht. Spezielle Klavier- und Akustikgitarren-Versionen der App sind diese Woche ebenfalls erschienen.

SessionBand - Jazz Edition ist zum Preis von GBP5,99/$8,99/EUR7,99 im Apple iTunes-Store erhältlich. Die SessionBand-Versionen für Klavier und Akustikgitarre sind zum Preis von GBP3,99/$5,99/EUR5,49 erhältlich.

Für weitere Informationen schreiben Sie eine E-Mail an press @ sessionbandapp.com oder sehen Sie Videos der Produkte auf http://www.sessionbandapp.com

Rückfragen & Kontakt:

+44(0)207-1125-208