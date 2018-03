Wlodkowski: Werden Biotreibstoffe nun mit Falschaussagen bekämpft?

Ungleichgewicht: Fossile Rohstoffe werden bei Vergleich eindeutig bevorzugt

Wien (OTS) - "Wo Argumente fehlen, müssen offenbar Falschaussagen herhalten, scheint das Motto der neuerlichen Kritik an Biotreibstoffen zu sein. Nichts davon ist wahr. Denn 98% der Rohstoffe für Biodiesel stammen nachweislich aus der EU. Und wenn erneuerbare Rohstoffe aus den Nachbarstaaten im Umkreis von 500 km nach Österreich importiert und hier veredelt werden, so stärkt das nicht nur den europäischen Binnenmarkt, sondern auch die heimische Wertschöpfung. Es kann doch EU-Abgeordneten nicht gleichgültig sein, dass fossile Rohstoffe aus Staaten wie Kasachstan, Nigeria, Russland, Libyen oder Syrien über tausende von Kilometern im teuren Austausch gegen Milliarden Euro nach Europa eingeführt werden müssen, wenn grüne Energie bei uns erzeugt werden und die Wertschöpfung in der EU verbleiben könnte", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, und ergänzte: "Bei Biotreibstoffen gibt es keine Rechentricks, das zeigen die Fakten. Ihre Treibhausgasemissionen werden anhand eines komplizierten Lebenszyklusmodells, das die EU-Kommission festgelegt hat, berechnet. Heimische Biotreibstoffe erreichen laut aktuellen Berechnungen bereits bis zu 60% Emissionsminderung bei Biodiesel und bis zu 70% Einsparung bei Bioethanol. Somit werden die für 2017 geforderten Grenzwerte bereits jetzt deutlich unterschritten und im Verkehrssektor tatsächlich und sofort wirksam Treibhausgase eingespart."

Vergleich hinkt: Unterschiedliche Ausgangsbasis

"Dabei treten die Biotreibstoffe gegen die fossilen Treibstoffe mit einem deutlichen Handicap an. Denn im fossilen Vergleichswert sind heute übliche Gewinnungsmethoden, wie Tiefseebohrungen oder Öl-und Teersandgewinnung, noch gar nicht eingerechnet. Das ist ja der eigentliche Rechentrick: Fossile Treibstoffe werden sowohl in ihren direkten als auch in den indirekten Emissionen deutlich besser gestellt. Denn auch indirekte Emissionen aus Umweltkatastrophen, wie DeepWaterHorizon, oder militärischen Einsätzen zur Sicherung der Ölförderung werden keineswegs im Vergleich erfasst. Matthias Finkbeiner, Professor der TU Berlin, beziffert alleine die Emissionen aus der militärischen Sicherung der Ölförderung im Nahen Osten mit 98 g CO2/MJ. Dieser ist somit deutlich höher, als der fossile Emissionswert, der mit 83,8 g CO2/MJ festgelegt wurde", ergänzte Wlodkowski.

Biotreibstoffe sind keine Preistreiber

"Auch die Mär von den angeblichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln durch Biotreibstoffe ist einmal mehr durch eine aktuelle und vor wenigen Tagen von Michael Schmitz, Professor der Justus-Liebig-Uni Gießen, in Brüssel vorgestellte Studie widerlegt worden. Demnach sind die Einflüsse auf Preissteigerungen bei den Lebensmitteln zwar messbar, aber vernachlässigbar und nach Kulturart unterschiedlich. Den Löwenanteil an Preissteigerungen verursachen nämlich plötzliche Exporteinschränkungen, Missernten durch Witterungsextreme beziehungsweise die generell steigende Lebensmitteln-Nachfrage", so Wlodkowski abschließen.

