ÖAAB-Tamandl: AK macht in der Causa Alpine nur das Nötigste

Es ist schön, dass die AK ihre Aufgabe erfüllt, doch zur Rettung der Arbeitsplätze ist das zu wenig.

Wien (OTS) - "Es ist wichtig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Alpine ihre offenen Forderungen erhalten, und es ist gut, dass nach den großen Pleiten von Konsum und Maculan der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ISA) eingerichtet wurde" so Gabriele Tamandl, ÖAAB-FCG Fraktionsvorsitzende in der Wiener Arbeiterkammer.

"Doch stehen hier nicht nur die Arbeitsplätze der Alpine auf dem Spiel, sondern auch die von hunderten Zulieferbetrieben. Hier müssen dringend Maßnahmen gesetzt werden, um Arbeitsplätze zu erhalten, und nicht zuzulassen, dass hier nachhaltig Arbeitsplätze vernichtet werden" so Tamandl weiter. "Die Arbeiterkammer ist gefordert sich nicht nur auf den Lorbeeren vergangener Leistungen auszuruhen, sondern jede nur erdenkliche Anstrengung zu unternehmen, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben"

"Das von Minister Mitterlehner geforderte Konjunkturpaket ist ein erster Schritt, um aus dem Teufelskreis auszubrechen, in den die 1500 Subfirmen und 1300 Lieferanten nun schlittern, aber es muss rechtzeitig umgesetzt werden" fordert Tamandl. "Wir müssen diesem massiven Kahlschlag der österreichischen Baulandschaft Einhalt gebieten, bevor noch größerer, nachhaltiger Schaden zu lasten von weiteren 7500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsteht"

"Wir fordern, dass man nicht erst zuwartet bis die Subfirmen und Lieferanten in Konkurs gehen, um sie dann von Auffanggesellschaften unterstützen zu lassen, sondern dass man diesen unschuldig in Not geratenen Betrieben sofort Hilfestellung gibt, um den Verlust von weiteren Arbeitsplätzen zu verhindern", so Tamandl weiters.

"Es wird Zeit, dass die rote Mehrheitsfraktion in der Arbeiterkammer die Betriebe nicht immer als Feind ansieht und diese in klassenkämpferischer Manier anfeindet. Vielmehr sollte sich die FSG ein Beispiel an ihrem ehemaligen obersten Gewerkschafter und Sozialminister Hundstorfer nehmen" meint Tamandl.

"Die Fraktion ÖAAB-FCG tritt für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein, ohne den Blick fürs Ganze zu verlieren, denn letztlich sind es die Firmen die Arbeitsplätze schaffen und erhalten und nicht die Klassenkämpfer", so Tamandl abschließend.

