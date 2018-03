Unterrichtsausschuss - Mayer appelliert an Opposition Schulverwaltungsreform nicht zu blockieren

Ausbau der Ganztagsschule mit den Ländern bis 2018 fixiert

Wien (OTS/SK) - "Das Gesetz zur Schulverwaltungsreform ist ein Verfassungsgesetz, daher braucht es mindestens eine Oppositionspartei, die diese Reform unterstützt", appelliert SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer an die Oppositionsparteien ihre Blockadehaltung aufzugeben. Die Reform hätte für Österreichs Bildungswesen etliche Vorteile. So können dann mehrere Schulstandorte unter einer gemeinsamen Leitung stehen, Verwaltungsabläufe werden beschleunigt und eine Behördenebene fällt komplett weg, so Mayer. Mit der 15a-Vereinbarung mit den Ländern zum Ausbau der Ganztagsschule passiert ein weiteres ganz wichtiges Schulprojekt den heutigen Unterrichtsausschuss: "Damit werden ab 2014 die bisher vorgesehenen Mittel von jährlich 80 auf 160 Millionen Euro bis 2018 verdoppelt und die Zahl der Plätze von 119.000 auf 200.000 steigen", so der SPÖ-Bildungssprecher erfreut. ****

Mayer zeigt kein Verständnis für die Haltung der Oppositionsparteien:

"Mit der Verwaltungsreform im Schulbereich fließt weniger Geld in die Verwaltung und mehr Geld direkt in das Klassenzimmer zu den Schülerinnen und Schülern." Es seien damit auch höhere Qualitätsstandards durch regionales Qualitäts- und Schulmanagement, ein Bürokratieabbau durch den Wegfall der Bezirksschulratsbehörden und -kollegien vorgesehene sowie mehr Transparenz bei der SchulleiterInnenbestellung.

Besonders freut Mayer, dass es bei den Ganztagsschulplätzen zu einer Gleichstellung von verschränkten Ganztagsschulen (abwechselnd Unterricht und Freizeit) mit der schulischen Tagesbetreuung kommt, etwa bei der Gruppengröße. "Damit können Klassen geteilt werden und es besteht somit ein besseres Betreuungsverhältnis", so Mayer. (Schluss) mis/sl/mp

