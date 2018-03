Bures bei Alpenministerkonferenz: Verlagerung auf die Schiene hat oberste Priorität

Mehr Verkehrssicherheit und Entlastung von Bevölkerung und Umwelt in sensiblen Alpenregionen

Wien (OTS/BMVIT) - Wie man den Güterverkehr durch die Alpen sicherer, effizienter und umweltfreundlicher machen kann, damit befassen sich die VerkehrsministerInnen der Alpenstaaten im Rahmen des Züricher Prozesses. Am Donnerstag kamen die VerkehrsministerInnen von Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Frankreich, Slowenien und Liechtenstein im bayrischen Berchtesgaden zu einer informellen Alpenministerkonferenz zusammen. Österreichs Verkehrsministerin Doris Bures setzt auf Verkehrsverlagerung auf die umweltfreundliche Schiene, wie sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren AmtskollegInnen betonte. "Damit erzielen wir in allen Bereichen die größte Wirkung, mehr Verkehrssicherheit, weniger Belastung für Bevölkerung und Umwelt, mehr Klimaschutz", so die Ministerin. ****

Der unmittelbare Anlass für die Zusammenarbeit der Alpenstaaten war eine Katastrohe. Im Oktober 2001 starben bei einem Unfall im Schweizer Gotthardtunnel elf Menschen. Nur zwei Jahre davor kamen bei einem Brand nach einem Unfall im österreichischen Tauerntunnel 12 Menschen ums Leben. Mit der Erklärung von Zürich im Jahr 2001 haben die Verkehrsminister der Alpenstaaten diesen Prozess in Gang gesetzt, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Straßenverkehrssicherheit im Alpenraum zu verbessern und den Schwerverkehr auf die Schiene zu verlagern.

Seither hat sich bei der Tunnelsicherheit viel getan. In Österreich wurden viele Autobahntunnel sicherer gemacht, mit zweiten Tunnelröhren (Tauerntunnel, Katschbergtunnel, Pfändertunnel etc.), modernster Brandschutztechnik und Warnsystemen. Dafür wurden seit 2001 vier Milliarden Euro investiert.

Große Fortschritte gibt es auch beim Ausbau der Schiene. So wurde im Vorjahr die viergleisig ausgebaute Unterinntalstrecke fertiggestellt. Zuvor wurde schon die Tauernbahn modernisiert. In Bau sind die Großprojekte Brenner-Basistunnel und die Modernisierung der Südstrecke mit Semmering-Basistunnel und der Neubaustrecke Koralmbahn. Die Schweiz hat 2007 den Lötschberg-Basistunnel eröffnet.

"Wie wir Verkehr und Mobilität planen und gestalten, ist entscheidend für wirtschaftlichen Fortschritt, gesellschaftlichen Wohlstand und für die Lebensqualität künftiger Generationen", betont Bures, "und das gilt in besonderem Maß für den sensiblen Alpenraum". Denn der Verkehr werde weiter zunehmen. Für Österreich gehen die Prognosen von einem Drittel mehr Güterverkehr und 25 Prozent mehr Personenverkehr bis 2025 aus. Für Bures hat Verkehrsverlagerung auf die Schiene deswegen "die oberste Priorität, wenn wir von einem nachhaltigen Verkehr im Alpenraum reden. Nur so kommen wir zu einer dauerhaften Entlastung der Umwelt und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Und zugleich stellen wir damit sicher, dass es für die Wirtschaft ein leistungsfähiges und effizientes Transportsystem gibt."

Österreich bleibt mit 32 Prozent Schienenanteil beim Güterverkehr Spitzenreiter in Europa

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ist es den Bahnen in Österreich gelungen, ihren im europäischen Vergleich herausragend hohen Anteil im Modal Split zu halten. Das zeigen die aktuellen Auswertungen des Verkehrsministeriums. Obwohl im Bahn- und Straßengüterverkehr die Transportleistungen um vier Prozent zurückgegangen sind, konnte der Modal Split im Schienengüterverkehr gehalten werden. Nach wie vor entfallen 32 Prozent aller Transportleistungen auf den Schienenverkehr. Damit ist der von verschiedenen Seiten vorausgesagte Einbruch nicht eingetreten. Bures:

"Diese Zahlen beweisen, dass unser Weg erfolgreich und richtig ist. Österreich ist in Europa Vorreiter für den Schienenverkehr. Wir zeigen, dass umweltfreundlicher Verkehr möglich ist, indem wir uns auf allen Ebenen dafür einsetzen: Beim Ausbau der Infrastruktur, mit gezielten Förderungen und indem wir für Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene sorgen." (Schluss)

