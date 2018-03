Lueger zu Weltflüchtlingstag: Wir brauchen bundeseinheitliche Rahmenbedingungen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstages betont SPÖ-Integrationssprecherin Angela Lueger ihre Solidarität mit jenen Menschen, die auf der Flucht sind. "Weltweit sind laut UNO 42,5 Millionen Menschen auf der Flucht, darunter Frauen und Kinder, meistens schwer traumatisiert. Wir haben die Verpflichtung uns mit den Flüchtlingen innerhalb und außerhalb unseres Landes solidarisch zu zeigen und ausreichend finanzielle Mitteln bereit zu stellen", so Lueger am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Jemand der Hilfe benötigt, soll diese in ganz Österreich rasch und vor allem gleicher Qualität erhalten. "Darum brauchen wir ganz dringend bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für Unterbringung und Verpflegung", betont die SPÖ-Integrationssprecherin. ****

Außerdem kritisiert Lueger die von rechter Seite bewusste Vermischung von Zuwanderung und Asyl bei gleichzeitiger Kriminalisierung von Menschen. "Diese Menschen brauchen Respekt der Menschenwürde und rasche unbürokratische Verfahren, denn niemand flüchtet gerne", so Lueger. (Schluss) mis/rm/mp

