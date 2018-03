Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg in den USA, Großbritannien und Indien auf der Conde Nast Traveller Hot List 2013 der besten neuen Hotels der Welt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vivanta by Taj - Hotels & Resorts freut sich, die neuste Auszeichnung bekannt zu geben. Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg, hat es in den USA, in Grossbritannien und in Indien auf die Conde Nast Traveller Hot List 2013 geschafft. Die Conde Nast Traveller Hot List stellt einige der authentischsten Oasen für Reisende weltweit vor. Die Zeitschrift veröffentlicht die Liste jedes Jahr, wobei die endgültige Auswahl aus Hunderten von Vorschlägen durch Zeitschriftkorrespondenten aus aller Welt getroffen wird.

Das 1200 m hoch gelegene Hotel ist in 73 Hektar subtropischen Regenwald gebettet und ist der ideale Rückzugsort für Naturliebhaber und Gourmets. Es bietet einen Panoramablick auf die Berge, während das üppige Laubdach des umliegenden Regenwaldes mehr als 350 Tier-und Pflanzenarten beherbergt.

Das Hotel verfügt über einen 2.800 m2grossen Jiva Grande Spa Wellnessbereich. Der Wellnessbereich mit einem ungewöhnlichen Design bietet ein typisches Jiva-Erlebnis an - das mit Holz beheizte Gudda-Bad, das dem lokalen Ethos Coorg entspringt und in traditionellen Haushalten der Region zu finden ist.

Lokale Coorg-Spezialitäten sind ein absolutes Muss im Nellaki Restaurant, während das ganztags geöffnete Fern Tree atemberaubende Ausblicke bietet und Dew Leckerbissen aus garantiert biologischem Anbau gesundheitsbewussten Gästen serviert.

Jedes Vivanta by Taj Hotel präsentiert "Vivanta Motifs", typische Erfahrungen, die ihre Wurzeln in der lokalen Kultur finden. Im Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg können Gäste in einem 230 Quadratmeter grossen Töpferstudio ihre Hände schmutzig machen oder erhalten die Möglichkeit, einen unglaublichen Regenwald mit dem "Regenwald Insider" zu interpretieren; ausserdem können sie das Vivanta Conservatory erforschen - eine lebendige Chronik des Landes der Kodavas, ein persönlich gestaltetes kulinarisches Erlebnis mit 101 Kerzen in einem grossen Amphitheater im Freien geniessen oder mit Dr. Belliappa, dem bekannten Historiker von Coorg, speisen, während er Geschichten von Madikeri erzählt.

Die zwei Jahre alte Marke Vivanta by Taj lag auf Platz 36 in den Top 50 meistgefragten Hotelmarken der Welt gemäss dem World Luxury Index 2013, der von der Digital Luxury Group in Zusammenarbeit mit der Ecole Hoteliere und der Luxury Society zusammengestellt wird und eine internationalen Klassifizierung und Analyse der meistgesuchten Marken innerhalb der Luxusbranche ist.

Arbeiten Sie hart und geniessen Sie das Leben. Entspannen Sie sich und tanken Sie neue Energie. Bilden Sie neue Ideen und konferieren Sie. Entwickeln und transformieren Sie sich. Schwelgen Sie in einem Sinn von Normalität mit einer unerwarteten Wendung. Vivanta by Taj ist stilvoll und elegant und bietet ein hochwertiges Hotelerlebnis mit Fantasie, Energie und Effizienz. Vivanta by Tai verfügt aktuell über 27 Hotels und Resorts in Indien und der Region des Indischen Ozeans. Die Hotelgruppe ist in den wichtigen Städten und beliebten Urlaubszielen wie Goa, Kerala, Rajasthan, Sri Lanka und den Malediven präsent. Vivanta by Taj bietet eine einfallsreiche, lebhafte und stilvolle Interpretation von "nonchalantem Luxus". Mit einer innovativen Küche, energetischen Räumen, einzigartigen Motiven, der intelligenten Verwendung von Technologie und Erfahrungen, die ständig danach streben, Gäste zu engagieren, beleben und entspannen, spricht es internationale Weltreisende mit einem sinnlichen Lebensstil an.

