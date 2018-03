Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Fortsetzung der Spezialdebatte Gruppe 5 - Gesundheit

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gruppe 5, Gesundheit, stehen im ordentlichen Teil Ausgaben von 550,29 Millionen Euro Einnahmen von 26,92 Millionen Euro gegenüber.

Abgeordneter Karl B a d e r (VP) bezeichnete die Gesundheit als zentrales Gut für die Menschen, Ziel sei die Erhöhung der Gesundheit, die Politik habe optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Wesentliches Thema sei die Vorsorge, hier gebe es in Niederösterreich eine Bündelung unter dem Dach "Tut gut". Er erinnerte an die Teilung der gesundheitspolitischen Aufgaben zwischen Landeshauptmann-Stellvertreter Sobotka und Landesrat Wifling seit der vorigen Wahl. Niederösterreich sei im Bereich Gesundheitspolitik oft Vorreiter, und das Budget sei eine wesentliche Grundlage, um die erfolgreiche Gesundheitspolitik im Land weiterzuführen.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) meinte, dass mit dem Beschluss zur Arzneimittelabgabe die Zweiklassenmedizin schleichend eingeführt werde. Wirtschaftliche Überlegungen dürften im Gesundheitsbereich keine Rolle spielen. Gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen brachte er einen Resolutionsantrag betreffend Absicherung des NÖ Gesundheitswesens ein. Man habe im Spitalswesen und im niedergelassenen Bereich hohe Qualität. Leistungskürzungen seien abzulehnen und die E-Card zu einem Serviceinstrument inklusive Fotos auszubauen, um Missbrauch zu vermeiden. Er kritisierte, dass es im Bezirk Gänserndorf kein Landesklinikum gebe und brachte mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Ausbau der Gänserndorfer Tagesklinik in ein vollwertiges Krankenhaus ein. Abschließend brachte er gemeinsam mit Weiderbauer, Waldhäusl, Enzinger, Rosenkranz und Königsberger einen Antrag betreffend Seuchenvorsorgeabgabe sofort abschaffen ein.

Abgeordneter Christoph K a i n z (VP) meinte, dass Niederösterreich seiner Verantwortung im Gesundheitsbereich besonders nachkomme, dies würden die Ausgaben in diesem Bereich zeigen. Auch die Übernahme der Krankenhäuser sei ein Indiz für diese Verantwortung. In Baden und Mödling sei man stolz auf die Klinikstandorte, die eine kompetente und vernünftige Fächeraufteilung vorweisen würden. Die Patientenbefragung zeige seit Jahren die Zufriedenheit der Patienten.

Abgeordneter Dr. Herbert M a c h a c e k (FRANK) meinte, dass es eine Zweiklassenmedizin bereits gebe und es punkto Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum schon fünf vor zwölf sei. Eine Standortgarantie für alle heimischen Kliniken sei zu befürworten, die Schaffung von Krankenkassen für In- bzw. Ausländer abzulehnen. Die Abgabe von Arzneimitteln in Pflegeheimen sei zu diskutieren, es gebe wieder viele Fragen. Abschließend widmete er sich der Gesundheitsreform. Diese sei nur eine Reform der Finanzierung, keine Strukturreform, Auswirkungen auf das Budget seien nicht zu erkennen. Das Land Niederösterreich sei aufgrund der geplanten Gesundheitsreform in Zukunft auch für den niedergelassenen Bereich zuständig. Die Sorge seiner Fraktion sei, dass in Zukunft noch mehr Menschen die Spitäler aufsuchen und zu wenig Patienten die Leistungen der Hausärzte in Anspruch nehmen. Im Voranschlag des Budgets seien 2,1 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen bzw. die Landeskliniken vorgesehen, was einer Steigerung von über fünf Prozent entspreche. Seine Fraktion werde daher der Gruppe Gesundheit nicht zustimmen.

Abgeordneter Ing. Hermann H a l l e r (VP) widmete sich dem Bereich der regionalökonomischen Effekte der Krankenanstalten. Die Spitäler würden über 900 Millionen Euro an direkter Wertschöpfung und insgesamt eine Bruttowertschöpfung von zwei Milliarden Euro auslösen. Dazu würden noch die Beschäftigungseffekte kommen, die sich insgesamt auf 39.000 Arbeitskräfte belaufen. In Niederösterreich werde in diesem Zusammenhang nach dem Motto gearbeitet: "Eine gute Gesundheitspolitik kostet viel Geld, eine schlechte noch viel mehr".

Abgeordnete Dr. Gabriele v o n G i m b o r n (FRANK) meinte, weder Ärzte noch Patienten seien in die Gesundheitsreform eingebunden worden. Aufgrund der wenigen Gemeindeärzte gebe es mittlerweile im ländlichen Raum keine flächendeckende Gesundheitsversorgung mehr. Viele niedergelassene Ärzte seien bereits über 60 Jahre alt und würden demnächst in Pension gehen. Besonders wichtig seien die niedergelassenen Ärzte, Niederösterreich benötige den auf Grund seiner ländlichen Regionen unbedingt den sogenannten Landarzt.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) widmete sich den Themen Gesundheitsreform, Gesundheitsprävention und Rettungsdienste. Wichtig sei auch zu erheben, wie es den Menschen gehe, die für das Gesundheitssystem arbeiten. Ziel eines effizienten Gesundheitswesens sei, dass die Menschen länger gesund alt werden. Es gehe u. a. darum, den Bewegungsmangel zu bekämpfen und mehr für die betriebliche Gesundheitsförderung zu tun. Durch die Gesundheitsreform könnten viele Doppelstrukturen abgebaut werden. Die Finanzierung der Rettungsdienste auf neue Beine zu stellen, sei eine der ganz wesentlichen Herausforderungen.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) meldete sich zu den Themen Gesundheitsreform und Umweltpolitik. In den Jahren 2004 und 2007 seien in Landtagsbeschlüssen die Fächeraufteilungen zwischen den Spitälern in Baden und Mödling einstimmig festgelegt worden. Im Jahr 2010 habe die Holding dann beschlossen, die Unfallchirurgie in Baden anzusiedeln. Überdies habe man die Bettenanzahl in Baden und Mödling nochmals reduziert. So könne man keine nachhaltige und intelligente Gesundheitsstruktur aufbauen, weil die Anforderungen der Bürger im Raum Baden und Mödling immer größer werden. Im Bereich der Umweltpolitik sei es notwendig, für gesundes Wasser und saubere Luft sowie eine gute Erde zu sorgen. In diesem Zusammenhang brachte sie gemeinsam mit ihren Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend keine Schiefergasbohrungen in Niederösterreich ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) betonte, wenn es um die Gesundheit der Kinder gehe, dürfe nicht gespart werden. Entsprechende Behandlungen und Behelfe würden die Eltern oft vor unlösbare finanzielle Probleme stellen. Es gehe um eine lückenlose Versorgung der Kinder. Ein Resolutionsantrag fordert einen Kindergesundheitsfonds und eine Übernahme der Kosten durch die Sozialversicherungsträger.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) sagte zur geplanten Gesundheitsreform: Das Gesundheitssystem in Österreich sei grundsätzlich sehr gut. Optimale Versorgungsstrukturen und das Wohl der Patienten seien das Ziel der Reform. Es gehe auch um einen Ausbau des niederschwelligen Zugangs und eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung.

Abgeordneter Mag. Lukas M a n d l (VP) führte aus, die Patientenbefragungen in den NÖ Landeskliniken zeigten, dass hier besonders gefühlvoll auf die Menschen zugegangen werde. Neben exzellenter Ausbildung und hohem medizinischem Niveau werde in Niederösterreich auch die Menschlichkeit groß geschrieben.

Abgeordnete Christa V l a d y k a (SP) nahm zum Umweltschutz Stellung. Die NÖ Energiepolitik orientiere sich an umfassendem Klimaschutz, das Klimaprogramm sei sehr ambitioniert. Mit dem Energiefonds, dem Energieeffizienzgesetz u. a. sei Niederösterreich dem Ziel bereits einen Schritt näher.

Abgeordneter Josef E d l i n g e r (VP) merkte an, Klima und Umweltschutz seien in Niederösterreich immer schon sehr hoch bewertet worden. Niederösterreich sei auf einem guten Weg, die erforderlichen Ziele zu erreichen. Mit der Novellierung des Raumordnungsgesetzes sei eine gute Basis für die weitere Nutzung der Windkraft gelegt worden. Ein Resolutionsantrag fordert, den Ausbau nuklearer Anlagen in Nachbarländern zu unterbinden u. a.

Dritter Präsident Franz G a r t n e r (SP) sprach über die Themen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Bundesland Niederösterreich. U. a. ging er in diesem Zusammenhang auf das Problem des Industrie- und Gewerbemülls bzw. des Mülltourismus ein und meinte, man solle sich hier einer Diskussion stellen. Speziell punkto Wasserversorgung meinte er, dass Niederösterreich auf dem richtigen Weg sei und die Versorgung gemeinsam gesichert werden sollte.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) beschäftigte sich mit der Frage der Gebühren. Dies sei eine legitime Frage, die diskutiert werden müsse. Es sei zu hinterfragen, ob die Abschaffung der Zweckbindung gesetzlich in Ordnung sei. Allgemein zum Thema Umwelt plädierte er dafür, eine aktive Antiatompolitik zu betreiben. Es sollte dazu Verhandlungen mit den Nachbarstaaten geben. Die FP habe in der Vergangenheit allgemein zu dem Thema Umwelt viel getan, Waldhäusl erinnerte an das Thema Bienenschutz oder auch den Einsatz seiner Partei in Bezug auf Trinkwasser. Zum Antrag, den in der Folge der Abgeordnete Rennhofer einbringen werde, meinte Waldhäusl, dass dieser eine gute Sache sei, Kosten sollten nicht an Kunden weiter verrechnet werden. Zum Antrag der Grünen zum Thema Schiefergas meinte er, der Landtag habe sich entschieden, nein zu sagen, aber das Thema sei nicht bis in die nächsten Jahrtausende auszuschließen, man solle im Bereich der Forschung nicht nein sagen.

Abgeordneter Martin S c h u s t e r (VP) widmete sich speziell dem Klimaschutz, der einen Arbeitsschwerpunkt darstelle, der vom Land stark unterstützt werde. So habe die Energie- und Umweltagentur im Vorjahr große Erfolge verzeichnet. Es habe eine Steigerung bei Klimaschutzberatungen gegeben, und es gebe bereits in vielen Gemeinden Energiebeauftragte. Niederösterreich sei auch das Bundesland mit der besten Bilanz im Bereich Photovoltaik-Anlagen, ein Viertel der Anlagen ganz Österreichs liege in Niederösterreich. Zur "sanften Mobilität" erinnerte er an das Projekt Nextbike sowie an RADLand Niederösterreich. Auch hier habe es zuletzt Steigerungen und Erfolge gegeben.

Abgeordneter Ing. Franz R e n n h o f e r (VP) brachte gemeinsam mit Abgeordnetem Waldhäusl einen Resolutionsantrag betreffend rasche Überarbeitung und Umsetzung des Bundes-Energieeffizienzgesetzes ein und hielt dazu fest, das Niederösterreich als erstes und einziges Bundesland ein entsprechendes Gesetz umgesetzt hätte. Auch er lobte die Bilanz der eNu und sagte, dass es beinahe schon flächendeckend Energiebeauftragte in den Gemeinden gebe. Somit sei zu erkennen, dass die Umsetzung des Gesetzes in Niederösterreich sehr rasch passiere. Weiters ging Rennhofer auf den Naturschutz in Niederösterreich ein und berichtete u. a. von Erweiterungen in den Nationalparks und verwies beispielsweise auf das Netzwerk Naturwald oder auch Unser Boden. Vorbildlich sei das Land hinsichtlich Nachhaltigkeit und Ökologie.

Abgeordneter Mag. Kurt H a c k l (VP) meldete sich zum Schiefergas-Resolutionsantrag der Grünen zu Wort und sprach hier von einer guten Idee, jedoch einer schlechten Ausführung; es habe keine Probebohrungen gegeben. Er brachte dazu einen eigenen Resolutionsantrag betreffend Schiefergasbohrungen ein.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) nahm zu den Ausführungen ihres Vorredners Stellung und meinte, dass es in den Medien zuletzt Informationen über Bohrungen gegeben habe. Zudem hätten sich diverse Politiker jüngst für Schiefergasbohrungen ausgesprochen.

Die Gruppe 5 - Gesundheit wurde mit den Stimmen von VP und SP angenommen. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Absicherung NÖ Gesundheitswesen) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Ausbau der Gänserndorfer Tagesklinik in ein vollwertiges Landeskrankenhaus) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Ing. Huber, Weiderbauer, Waldhäusl, Enzinger, Rosenkranz und Königsberger (Seuchenvorsorgeabgabe) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber, Dr. Petrovic, Weiderbauer, Enzinger (Schiefergasbohrungen) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Waldhäusl, Dr. Krismer-Huber, Königsberger, Rosenkranz und Ing. Huber (lückenlose medizinische Versorgung für unsere Kinder) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Edlinger und Waldhäusl (gegen den Ausbau nuklearer Anlagen und gegen Atomkraft-Subventionen; für mehr Erneuerbare Energie und Energieeffizienz) wurde einstimmig angenommen. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Ing. Rennhofer und Waldhäusl (Bundes-Energieeffizienzgesetz) wurde mit Mehrheit angenommen. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Mag. Hackl und Ing. Schulz (Schiefergasbohrungen) wurde angenommen.

