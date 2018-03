FPK-Schratter: Freiheitliche fordern volle Transparenz im Hinblick auf Werbeausgaben

Wo bleibt Offenlegung der Ausgaben von SPÖ-Regierungsmitgliedern - Rechnungshofprüfung auf Initiative der Freiheitlichen wird Klarheit bringen

Klagenfurt (OTS) - Wie die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter heute anmerkt, sei es das Gebot der Stunde, dass sämtliche Regierungsmitglieder dem Beispiel von LR Mag. Christian Ragger folgen und ihre Werbekosten zur Gänze offenlegen. "Es kann nicht sein, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich fordere insbesondere Landeshauptmann Peter Kaiser und LHStv. Beate Prettner auf, ihre Werbungskosten sofort offenzulegen und für Klarheit und Transparenz zu sorgen", betont Schratter. Hier sei ein besonderes Augenmerk auf die Werbeausgaben der roten Landesvereine "Gesundheitsland Kärnten" und "energie:bewusst Kärnten" zu legen.

In diesem Zusammenhang wird eine Rechnungshofüberprüfung, welche auf Antrag der Freiheitlichen sämtliche Werbungsausgaben der Regierungsmitglieder seit 2004 offenlegen wird, für Klarheit sorgen. "Man darf gespannt sein, was dann an Kosten aufscheinen und wie die SPÖ dies den Kärntnerinnen und Kärntnern erklären wird", so Schratter mit dem Hinweis auf Trinkflaschen, Schrittzähler, Handtücher, Fahrradhelme, Feuerwehruhren welche von SPÖ-Regierungsmitgliedern als Werbematerialien in den vergangenen Jahren ausgegeben wurden. "Ich bin mir sicher, dass es dann einiges an Erklärungsbedarf geben wird", so Schratter weiter.

