Gemeindebund begrüßt neues Abfallwirtschaftsgesetz

Mödlhammer: "Mehr Wettbewerb und Sicherheit für Gemeinden"

Wien (OTS/Gemeindebund) - "Ich bin froh, dass es nach jahrelangen Verhandlungen nun endlich zur Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes kommt", begrüßte heute, Donnerstag, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer die Beschlussfassung im zuständigen Ausschuss des Nationalrates. "Es wird künftig einerseits mehr Wettbewerb unter den Entsorgern geben, andererseits haben die Gemeinden aber auch weiterhin die Sicherheit, dass die Haushaltsabfälle korrekt und zuverlässig entsorgt werden", so Mödlhammer.

Was sind nun die Eckpunkte der Novelle? Bislang gab es bei den Sammelsystemen de facto eine Alleinstellung der ARA. Hier wird künftig eine Marktöffnung mit mehr Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten vorgesehen. Die Gemeinden werden auch wie bisher die Sammelbehälter zur Verfügung stellen und den Verpackungsmüll einsammeln. Etwaige neue Entsorger sind verpflichtet, diese Infrastruktur ebenfalls zu benutzen (und keine Parallelstrukturen bei Sammelbehältern zu errichten).

"Es war ein harter und jahrelanger Verhandlungsweg, der zum heutigen Ergebnis geführt hat", so Mödlhammer. "Alle Interessen und Wünsche unter einen Hut zu bringen geht praktisch nicht, es haben sich alle handelnden Organisationen bewegen müssen, um dieses Ergebnis zustande zu bringen."

"Damit ist aber auch sichergestellt, dass eines der besten Sammelsysteme weltweit auch in Zukunft angewandt wird", so Mödlhammer, der sich bei den Verhandlern und den Parlamentsparteien bedankte. "Fast nirgends funktionieren Abfalltrennung, -sammlung und -beseitigung so gut wie in Österreich."

In der NR-Sitzung am 7. Juli 2013 soll die Novelle endgültig im Nationalrat beschlossen werden. "Ich hoffe hier natürlich auf eine möglichst breite Mehrheit im Parlament", so Mödlhammer abschließend.

