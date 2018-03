Miba AG spendet Euro 350.000 an IST Austria

Wien (OTS) - Miba AG spendet 350.000 Euro für Forschungsinstitut -Werkstatt trägt zu Ehren des Spenders den Namen Miba Machine Shop -IST Austria Präsident Thomas Henzinger würdigt Signalwirkung -Miba-Vorstandsvorsitzender Peter Mitterbauer betont Bedeutung der Grundlagenforschung sowie des Forschungsstandorts Österreich

Thomas Henzinger, Präsident des Institutes of Science and Technology Austria (IST Austria) präsentierte heute im Rahmen einer Zeremonie auf dem Campus in Klosterneuburg einen Spender des Instituts: Das oberösterreichische Technologieunternehmen Miba AG unterstützt die Forschung am IST Austria mit 350.000 Euro. In Anerkennung der Spende trägt die Werkstatt des Instituts den Namen Miba Machine Shop.

Henzinger würdigte die Spende als Beleg für die Richtigkeit des Konzepts von IST Austria: "Die führende Marktposition von Miba beruht auf dem konsequenten Bekenntnis zur Exzellenz. Dies bildet eine Schnittstelle zu unserem Institut. Ich danke der Miba AG und der Familie Mitterbauer für ihre Unterstützung. Sie leisten damit einen enorm wichtigen Beitrag zur Förderung der Grundlagenforschung in Österreich." Weiters verwies Henzinger darauf, dass den strengen Vorschriften entsprechend IST Austria durch die Spende keine Verpflichtung gegenüber der Miba AG eingegangen sei: "Wir fühlen uns aber der Miba AG wie all unseren anderen Spendern gegenüber sehr wohl verantwortlich, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln exzellente Wissenschaft sicher zu stellen."

Der Vorstandsvorsitzende der Miba AG, Peter Mitterbauer, erläuterte in seiner Stellungnahme die Motive für die Spende: "Die Grundlage unseres Erfolgs von der kleinen Werkstätte zu einem der führenden Technologieunternehmen Österreichs ist die ständige Weiterentwicklung. Daher hat das Thema Forschung und Entwicklung bei der Miba einen sehr hohen Stellenwert. Unternehmensintern konzentrieren wir uns auf die angewandte Forschung. Uns ist aber bewusst, dass wesentliche Impulse dafür in einer exzellenten Grundlagenforschung begründet sind. Mit unserer Unterstützung möchten wir zudem ein Zeichen für den Forschungs- und Industriestandort Österreich setzen. Es macht mich sehr stolz, dass nun die Werkstatt des Instituts den Namen jenes Unternehmens tragen wird, das mein Vater vor nunmehr 85 Jahren gegründet hat."

Seit 2007 haben Unternehmen und Privatpersonen 17 Millionen Euro an IST Austria gespendet. Den vollen Rahmen der Bundesfinanzierung bis 2026 kann IST Austria nur dann abrufen, wenn das Institut Drittmittel wie derartige Spenden akquiriert.

