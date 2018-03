Künstler Alfons Schilling verstorben

Am 19. Juni 2013 ist der Künstler Alfons Schilling im Alter von 79 Jahren verstorben

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Der 1934 in Basel geborene Alfons Schilling nahm in der österreichischen Kunst nach 1945 eine singuläre Position ein. Er studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien, lebte kurze Zeit in Paris, später lange in New York und kehrte in den 1980er Jahren nach Wien zurück, wo er mehrere Jahre als Gastprofessor an der Universität für angewandte Kunst tätig war.

Sein Werk ist facettenreich und unterschiedlich und lässt sich keiner bestimmten Strömung zuordnen. Durch seine künstlerischen Arbeiten zieht sich jedoch ein roter Faden: die Sprengung der Bildfläche durch Bewegung, Raum und Zeit, wie etwa seine gestischen Abstraktionen der beginnenden 1960er Jahre. Schilling verkündete den Anspruch auf eine neue, ekstatische Malerei - eine "totale Malerei". Gemeinsam mit Günter Brus und einer abstrakt-expressionistischen Kunst wird Schilling oft als Initiator des Wiener Aktionismus gesehen, er trug diesen jedoch nicht mit. Alfons Schilling widmete sich in seiner Kunst den "spin paintings" (Rotationsbilder), den bekannten Sehmaschinen und der Verbindung von Kunst und Wissenschaft, um menschliche Sehgewohnheiten zu thematisieren, aber auch in Frage zu stellen: "Der Anspruch zu wissen und zu verstehen ist nie ein Monopol der Wissenschaft gewesen. In der Kunst muss es ihn genauso geben." (Alfons Schilling)

Das Essl Museum in Klosterneuburg bei Wien zeigte 2009 anlässlich des 75. Geburtstags des Künstlers eine große Personale und präsentierte viele seiner experimentellen Werke.

Im April 2013 wurde Alfons Schilling vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst das große Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen.

Alfons Schilling verstarb nach schwerer Krankheit am 19. Juni 2013 in Wien.

