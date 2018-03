FPÖ-Obermayr: Brüssel sollte mit gutem Beispiel vorangehen und Speckgürtel enger schnallen!

EU genehmigt sich Ausgaben in Höhe von rund einer Billion Euro

Wien (OTS) - Rund eine Billion Euro soll die Europäische Union in den Jahren von 2014 bis 2020 ausgeben dürfen. Angesichts der vielen kritischen Stimmen, ist aber eher gedämpfter Optimismus angebracht. Der von Vertreten der EU-Regierungen und des Europaparlaments vorab ausgehandelte Kompromiss, benötigt ja noch die Zustimmung der 27 EU-Regierungen und des Europaparlaments und es gibt es noch viele Fragen und Bedenken.

"So sollen z.B. die Verwaltungsausgaben z.B. um 10% auf 62,6 Mrd. Euro steigen. Die Subventionsverteilung und Selbstverwaltung soll noch weiter ausgebaut werden und führt damit zu einer weiteren Aufblähung des Haushalts," stellt der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr kritisch fest. Eine effizientere Finanzgebarung würde weiter Milliarden Einsparungen bringen. Wie der Europäische Rechnungshof (RH) in seiner Prüfung des EU-Haushaltes feststellte, wird speziell bei den Ausgaben schlampig gearbeitet, hier könnten weiter Milliarden eingespart werden. So wäre es z. B. wesentlich günstiger, wenn die Regionalförderung von den einzelnen Staaten selbst finanziert werden würde, im Gegenzug dafür ihre Beiträge für die EU reduzieren könnten. Die derzeitige Verwaltung dazu könnte man sich in der EU einsparen. Darüber hinaus ist sei das gegenwärtige System viel zu viel zu intransparent, viele Geldflüsse.

Auch die äußerst großzügigen Heranführungsgelder z.B. für die Türkei wären angesichts der finanziellen Lage vieler Beitrittszahler, anzupassen, auch unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen Situation in der Türkei. Von dem Luxus sich 2 Standorte für das EU-Parlament und damit verbundene Reisekosten in Milliardenhöhe zu leisten, ganz zu Schweigen.

Obermayr abschließend: "Brüssel sollte mit gutem Beispiel vorangehen und Solidarität mit den unter Sparpaketen ächzenden Mitgliedsländern, die den Spagat zwischen Einsparungen und gleichzeitig gewünschtem Wachstum schaffen müssen, selbst vorleben. Einsparungspotential wäre genug vorhanden!"

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at