Marek: Tagesbetreuung an Schulen wird massiv ausgebaut

ÖVP-Bildungssprecherin: Bund-Länder-Vereinbarung schließt Privatschulen ein - Ausdehnung der Betreuung bis 18 Uhr möglich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Ausbau ganztägiger Schulformen ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Bildungspolitik, freut sich heute, Donnerstag, ÖVP-Bildungssprecherin Abg. Christine Marek über die dem Unterrichtsausschuss vorliegende 15a B-VG Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Ziel ist es, die Betreuungsquote an ganztägigen Schulformen deutlich auszubauen. Im Schuljahr 2019 soll man damit auf rund 200.000 Plätze kommen. Abgesehen von dieser Erhöhung der Budgetmittel sei unter anderem hervor zu streichen, dass die erhöhten Mittel nicht nur öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen und öffentlichen allgemein bildenden höheren Schulen, sondern auch Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht zugute kommen und eine Ausdehnung der Betreuung von 16 auf 18 Uhr möglich wird. "Das kommt vor allem berufstätigen Eltern entgegen", so Marek.

Der Bund stellt eine zusätzliche Anschubfinanzierung zur Verfügung, die zum überwiegenden Teil in die Freizeitbetreuung sowie in infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung gemäß dieser Vereinbarung fließen soll. Hinsichtlich des Jahres 2014, wo Leistungen des Bundes bereits vereinbart wurden, wird eine zusätzliche Bundesfinanzierung im Höchstausmaß von fast 79 Millionen Euro vorgesehen. Für 2015 stehen bis zu knapp 110 Millionen Euro zur Verfügung, bis 2016 bis zu weitere rund 99 Millionen Euro, für 2017 bis zu mehr als 88 Millionen und für 2018 bis zu etwa 78 Millionen Euro. Die Gemeinden und privaten Schulerhalter werden durch diese Mittel finanziell entlastet. "Dadurch können die Länder die Finanzmittel nicht nur für die Anschaffung bzw. Erneuerung der dafür nötigen Infrastruktur wie beispielsweise Aufenthaltsräume, Küchen oder Speisesäle, sondern auch für den Einsatz des Betreuungspersonals für den Freizeitteil der schulischen Tagesbetreuung bis 18 Uhr verwenden", schloss Marek.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at