Internationaler Protest gegen Arbeitsbedingungen bei IKEA

Globale UNI-IKEA-Gewerkschaftsallianz: ArbeitnehmerInnenrechte sind unverkäuflich

Wien (OTS/ÖGB) - Unter dem Namen globale UNI-IKEA-Gewerkschaftsallianz besteht seit gestern ein internationales Netz aus 40 Gewerkschaften - in Österreich der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) - und IKEA-BeschäftigtenvertreterInnen aus insgesamt 16 Ländern, um IKEA klar zu machen: Arbeitnehmerrechte sind nicht zu verkaufen.

Die Allianz wird zukünftig in allen Ländern Aktionen starten, die sich an IKEA-Kunden, Interessengruppen oder die Öffentlichkeit richten, um das IKEA-Management aufzufordern, die eigenen propagierten Werte auch außerhalb der skandinavischen Länder umzusetzen und die Unstimmigkeiten in der Herangehensweise zu den ArbeitnehmerInnenrechten und Arbeitsbeziehungen zu korrigieren.

In Österreich werden die IKEA BetriebsrätInnen und die GPA-djp die Beschäftigten informieren und um ihre internationale Solidarität ersuchen. "Die GPA-djp wird im weltweiten Solidarverband weiterhin arbeits- und sozialrechtliche Mindeststandards in den Einkaufshäusern einfordern. Das Unternehmen sollte die Gefahr, seinen guten Ruf zu verlieren, ernst nehmen und sein Verhalten weltweit ändern", appelliert Georg Grundei konzernverantwortlicher Sekretär in der GPA-djp. Österreich sei nicht Ziel der Aktivitäten. Hier hat die GPA-djp mit IKEA seit Jahren eine konstruktive Gesprächsbasis im Rahmen eines Arbeitsübereinkommens.

Gewerkschaftliche Chronologie der globalen Vorwürfe an IKEA

Türkei - rechtswidrige Entlassungen, Druck auf Beschäftigte, Vergeltungsmaßnahmen gegen Gewerkschaftsmitglieder

Russland - 60-Stunden-Wochen, einseitig angeordnete Überstunden

Tschechische Republik - Verweigerung von gewerkschaftlichen Verhandlungen, Bildung einer Scheingewerkschaft,

Irland - Geschäftsleitung agiert offen gegen gewerkschaftliche Organisation

USA - Gewerkschaftszugang zu Arbeitnehmern wird verweigert, nicht genügend Arbeitsstunden für existenzsicherndes Einkommen

Die UNI-IKEA-Gewerkschaftsallianz fordert vom IKEA-Management,

in den eigenen Unternehmensprinzipien im Hinblick auf Arbeitsbeziehungen und Sozialdialog konsequent zu sein,

das Recht aller IKEA-ArbeitnehmerInnen - einer Gewerkschaft beizutreten - zu respektieren,

den Gewerkschaftszugang zu den Beschäftigten zu gewähren und

ein globales Rahmenabkommen mit der UNI zu unterzeichnen, das weltweit für alle IKEA-Geschäfte und Beschäftigten gilt.

