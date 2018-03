FPK-Schratter: Hält Holub hält an Schulbeginnzeiten-Projekt in Wolfsberg fest?

Freiheitliche sprechen sich klar dagegen aus und kündigen Unterschriftenaktion an - Zusätzliche Belastung der Familien ist strikt abzulehnen

Klagenfurt (OTS) - Wie es scheint, hält der grüne Landesrat Rolf Holub trotz massivem Widerstand der Eltern an der geplanten Änderung der Schulbeginnzeiten in Wolfsberg fest. Die Freiheitlichen sprechen sich einmal mehr klar gegen diese zusätzliche Belastung der Eltern aus. "Für die Eltern werden keine akzeptablen Lösungsansätze der Kinderbetreuung in der Früh unterbreitet. Die finanzielle Situation der meisten Familien ist ohnehin angespannt und sollte entlastet und nicht zusätzlich durch derartige Projekte strapaziert werden", betont die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter.

In diesem Zusammenhang kündigt die freiheitliche Landesparteisekretärin eine Unterschriftenaktion zur Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten an. "Es kann nicht sein, dass hier über den Kopf der betroffenen Familien hinweg entschieden wird. Eine Entscheidung ohne die Einbindung der Eltern ist strikt abzulehnen", so Schratter.

