Geplante Aufhebung des vignettenfreien Abschnittes der ASFINAG auf der A 12 hätte katastrophale Folgen für Tirol und Salzburg

LH Platter und Salzburgs LH Haslauer fordern Verkehrministerin Bures zum Einlenken auf

Innsbruck (OTS) - Mit einem dringlichen Appell wenden sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute an Verkehrsministerin Doris Bures. Wie gestern bekannt wurde, möchte die ASFINAG die seit dem Jahr 1996 bestehende Vignettenbefreiung auf der A 12 Inntalautobahn zwischen der deutschen Grenze und Kufstein-Süd nun endgültig abschaffen. "Vor mehr als 15 Jahren wurde politisch vereinbart, dass dieser Autobahnabschnitt von der Vignettenmaut ausgenommen ist, um negative Folgen von Tirol und Salzburg abzuwenden. Wenn nun ab 1. Dezember zwischen der deutschen Grenze und Kufstein-Süd eine Vignettenmaut eingehoben wird, hätte das aufgrund der Mautflüchtlinge katastrophale Konsequenzen für die ansässige Bevölkerung und den Tourismus in Tirol und Salzburg. Und das noch zum jetzigen Zeitpunkt, wo Tirol und Salzburg durch das Jahrhunderthochwasser und Osttirol durch den Felbertauernfelssturz von zahlreichen Naturkatastrophen arg gebeutelt worden sind. Das ist ein äußerst unsensibles Vorgehen und ein weiterer Anschlag auf die Tiroler und Salzburger Bevölkerung", zeigen sich LH Platter und LH Haslauer verärgert.

Sollte tatsächlich Ende des Jahres von der ASFINAG auf diesem Abschnitt eine Maut eingeführt werden, würden aus Deutschland kommend viele Urlauber und Tagesausflügler auf dem Weg in den Süden auf die mautfreien Landesstraßen ausweichen. "Dann wird eine wahre Verkehrslawine auf unsere Gemeinden und Dörfer hereinbrechen." Dies führe zu einer untragbaren Belastung der Bevölkerung - sowohl was die Verkehrsemissionen, den Verkehrslärm als auch die unweigerlich verstopften Landes- und Gemeindestraßen betreffe. "Mittel- und langfristig wirkt sich diese bedeutende Schlechterstellung auch negativ auf den Tourismus aus. Das Tiroler Unterland, der Salzburger Pinzgau und Osttirol wären massiv betroffen. Diese gestrige Hiobsbotschaft der ASFINAG zieht einen Rattenschwanz von katastrophalen Folgeerscheinungen nach sich", sind sich die Landeshauptmänner Platter und Haslauer einig.

"Wir fordern Verkehrsministerin Bures als politisch verantwortliches Regierungsmitglied für die ASFINAG hiermit mit Nachdruck auf, die unverantwortlichen Pläne der ASFINAG abzuwenden. Bures hat alle politischen Möglichkeiten, die Abschaffung der seit über 15 Jahren bestehenden Mautbefreiung auf der Inntalautobahn zwischen der deutschen Grenze und Kufstein-Süd zu verhindern. Die Verkehrsministerin soll Ihre Verantwortung gegenüber den betroffenen TirolerInnen und SalzburgerInnen wahrnehmen!", fordern LH Platter und LH Haslauer.

