Kucharowits/Zauner-Bichou/Weidenholzer: Nur ein geeintes Europa ist ein starkes Europa!

Junge Generation in der SPÖ startet "Pictures of Europe"-Kampagne, um EU-Mythen aufzuklären - Gewinnspiel auf Facebook

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen einer Verteilaktion am 20. Juni 2013 hat die Junge Generation in der SPÖ (JG) gemeinsam mit dem Abgeordneten zum Europäischen Parlament Josef Weidenholzer die "Pictures of Europe"-Kampagne präsentiert. "In vielen Staaten wollen sich Populisten mit dem Verbreiten von Mythen und Falschmeldungen ihr politisches Kleingeld verdienen. Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, starten wir gezielt mit Aufklärungskampagnen, um immer wieder propagierte EU-Mythen zu entkräften", sagt Daniela Zauner-Bichiou, Leiterin des Arbeitskreises Europa in der JG. ****

"Außerdem zeigen wir in unserer Broschüre ein Bild von Europa auf, wie wir es uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vorstellen. Uns ist bewusst, dass es aufgrund der konservativen Mehrheit in allen Gremien schwierig ist, unsere Forderungen durchzusetzen. Dennoch zeigen wir Alternativen zum Istzustand auf", betont die JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits.

"Manche fordern den Austritt aus der EU oder die Wiedereinführung des Schillings. Ich sehe dies ganz klar als Rückschritt und wünsche mir eine stärkere Orientierung der Europäischen Union hin zu einer Sozialunion. Denn nur ein geeintes, soziales Europa ist ein starkes Europa", unterstrich der EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer.

Junge Generation startet Gewinnspiel zum Thema "Pictures of Europe"

Im Rahmen dieser Informationskampagne startete die Junge Generation ein Gewinnspiel. Unter http://on.fb.me/145vqVL gibt es die Möglichkeit, ein Foto des Lieblingsortes in der Europäischen Union zu posten und eine von drei Lomo-Kameras zu gewinnen.

Die Broschüre zum Download finden Sie unter folgendem Link:

http://bit.ly/121JjWy; Fotos zur Verteilaktion finden Sie in unserem Flickr-Account: http://bit.ly/15miw52

(Schluss) bj/as/mp

Rückfragehinweise: Andreas Stadlmayr, Bundessekretär, Junge Generation in der SPÖ, Löwelstraße 18, 1014 Wien, T: +43 664 88 54 02 85 M: andreas.stadlmayr @ spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum