Strache kritisiert rot-grünen Gebührenwucher in Wien

Über 300.000 Menschen müssen in Armut leben

Wien (OTS) - Zu Oppositionszeiten wollten die Grünen Bürgermeister und SPÖ-Finanzstadträtin wegen der automatischen Gebührenerhöhungen noch politisch kreuzigen, jetzt tanzen sie um das brutal-unsoziale Valorisierungsgesetz herum wie ums Goldene Kalb. Diese rot-grüne "Lizenz zum Abzocken" hat dazu geführt, dass in Wien weit über 300.000 Menschen ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen müssen, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Es ist daher hoch an der Zeit, dass Häupl, Brauner & ihre grünen Handlanger das Hangerl werfen und den Weg für eine sozial gerechte Politik freimachen. (Schluss)otni

