Becker: Effektiverer Arbeitnehmerschutz bei Entsendung ins Ausland

Beschäftigungsausschuss des EU-Parlaments beschließt strengere Maßnahmen gegen Sozialdumping

Brüssel, 20. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Wir benötigen nicht nur klare Regeln, sondern effektiveren Arbeitnehmerschutz als

bisher bei der Entsendung ins Ausland. Mit den neuen Durchsetzungsmaßnahmen können wir besser gegen Sozialdumping

und die Umgehung des Arbeitsrechts kämpfen", so der Sozial-

und Beschäftigungssprecher der ÖVP, Heinz K. Becker, heute

nach der Abstimmung im Beschäftigungsausschuss des EU-

Parlaments. Die Änderung der bestehenden sogenannten Entsende-Richtlinie, soll häufigere und strengere Kontrollen bei der Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland ermöglichen.****

"Unsere Haupterfolge sind, dass wir für die

Mitgliedstaaten ein uneingeschränktes Recht zur Kontrolle durchsetzen konnten, und dass erstmals in allen Branchen –

nicht nur in der Bauwirtschaft - die Auftraggeberhaftung

gilt", so Becker. Auftraggeberhaftung bedeutet künftig, dass Auftraggeber nicht nur für Sozialversicherungsbeiträge,

sondern auch für Gehalts- und Lohnansprüche haften.

"Die Ablehnung der Neuregelung durch die SPÖ ist reine Wahlkampftaktik und schadet den Arbeitnehmern in Wahrheit. Wer

gegen Sozialdumping kämpfen will, muss für die Neuregelung

sein", so der ÖVP-Abgeordnete.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker, MEP, Tel.: +32-2-284-5288

heinzk.becker@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

daniel.koster@ep.europa.eu