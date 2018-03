Schennach: Union für das Mittelmeer (UfM) besorgt über die Flüchtlingslage im Nahen Osten

UfM befasst sich mit der Flüchtlingslage als auch mit dem Demokratisierungsprozess in Ägypten und Tunesien

Wien (OTS/SK) - "Die dramatische Situation der syrischen Flüchtlinge, außerhalb und innerhalb des Landes, ist auch für die Union für das Mittelmeer, bei ihrer heutigen Tagung des politischen Ausschusses in Brüssel, ein Topthema und ein politischer Auftrag", sagt SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach, Ausschussvorsitzender für Energie, Umwelt und Wasser im Rahmen der Union für das Mittelmeer. ****

Speziell die Flüchtlingswelle nach Jordanien stellt neben der humanitären Dimension auch eine Katastrophe im Bereich Umwelt und Wasser dar, so Schennach. Daher werden die Vorsitzenden der fünf Ausschüsse der UfM nun am 5. Juli in einer fact-finding-mission die Situation der syrischen Flüchtlinge in Jordanien in Augenschein nehmen.

"Die UfM hat sich in Zukunft verstärkt sowohl um die Lösung des politischen Konflikts in Syrien als auch hinsichtlich der Lage der Flüchtlinge einzumischen", betont Bundesrat Schennach, der darauf verweist, dass die Lage der Flüchtlinge innerhalb Syriens die Flüchtlingsbewegung außerhalb der Landesgrenzen um ein Vielfaches übersteigt.

Derzeit befinden sich rund 200.000 Flüchtlinge in Camps in der Türkei. 130.000 Flüchtlinge sind von Flüchtlings-Camps in der Türkei nach Syrien zurückgegangen. Ebenso viele Flüchtlinge wie in der Türkei befinden sich in Jordanien aber auch im Libanon und im Irak.

Bei der heutigen Konferenz werden auch die Stolpersteine auf dem Weg zur Demokratisierung in Tunesien, aber vor allem in Ägypten, besprochen. "Das wird noch ein langer, steiniger Prozess, sowohl bei der Schaffung echter demokratischer Strukturen als auch für die Zivilgesellschaft, die vor allem in Ägypten keine entsprechende Vertretung im politischen System vorfindet", so Schennach. (Schluss) bj/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493