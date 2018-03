Meilenstein in der Holzvergasertechnik: MCI PowerBox geht in die zweite Runde.

Innsbruck (TP/OTS) - Das Land Tirol unterstützt im Rahmen von K-Regio das schon bisher überaus erfolgreiche MCI-Projekt, das in einer beispielgebenden Kooperation mit namhaften Tiroler Betrieben und Institutionen weiterentwickelt wird.

Erneuerbare Energie gewinnt man aus Sonne, Wind, Wasserkraft, aber auch aus Biomasse. Aus diesem Grund hat sich die Anzahl von Heizkraftwerken drastisch erhöht, wodurch auch der Bedarf an Energieholz und letztlich dessen Preis gestiegen ist. Im MCI-Studiengang Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik wird seit mehreren Jahren an einer Vergasungstechnologie gearbeitet, die alternative biogene Rohstoffe, sogenannte ABR, verarbeiten kann. Potenzielle ABR sind hier beispielsweise Reststoffe aus kommunalen und landwirtschaftlichen Betrieben wie Altholz, Strauchschnitt, Ast-und Wipfelholz oder Gärreste aus Biogasanlagen.

Allerdings müssen herkömmliche Kraftwerke an die Verwertung von ABR angepasst werden. Die MCI-Energietechniker haben den Prototyp eines solchen kommerziellen Kraftwerks entwickelt, der bereits an mehreren Standorten auf Basis von Holzhackgut erfolgreich im Testbetrieb läuft: die PowerBox. Nun soll im Rahmen des Projektes "PowerBox2" mit K-Regio-Unterstützung untersucht werden, wie ein solches Kraftwerk für ABR angepasst und in die dezentrale Energieversorgung integriert werden kann.

Mit an Bord sind namhafte Tiroler Unternehmen und Institutionen:

Thöni Industriebetriebe, Falkner Maschinenbau, SynCraft Engineering sowie die Energieversorger Stadtwerke Schwaz, Stadtwerke Wörgl sowie nicht zuletzt die Innsbrucker Kommunalbetriebe. Erklärtes Projektziel ist es, eine neue Generation von kompakten ABR-Biomasseheizkraftwerken zu entwickeln.

Statements:

DI Anton Mederle, Geschäftsführer Thöni Industriebetriebe GmbH:

Mit der weiteren Entwicklungsunterstützung dieser Tiroler Innovation und dem Schwerpunkt - Nutzung von regionalen biogenen Reststoffen -wird gemeinsam ein wichtiger nächster Schritt gemacht. Diese Technologie kann später in Tirol und weltweit zum Einsatz kommen kann, damit entsteht Tiroler Nutzen zum Quadrat.

Geplant in Telfs und gebaut in Landeck, ist diese Technologie für Thöni ein mögliches Zukunftsprodukt.

DI (FH) Marcel Huber, PowerBox-Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am MCI:

Mit neuen, kompakten ABR-Biomasseheizkraftwerken, die dezentral zum Einsatz kommen können, möchten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Marco Rupprich, PhD, Studiengangsleiter Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik am MCI:

Das Projekt PowerBox, das seit vier Jahren erfolgreich in unserem Studiengang läuft, geht nun mit Unterstützung von K-Regio als PowerBox2 in die Verlängerung. Wir werden damit einen Meilenstein in der Holzvergasertechnik setzen.

