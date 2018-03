Bundeskanzler Faymann: Tief betroffen über das Ableben von Gyula Horn

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Werner Faymann ist über den Tod von Ungarns Ex-Premierminister Gyula Horn tief betroffen. "Mit ihm ist ein großer Europäer von uns gegangen. Wir haben einen wichtigen Mitstreiter, der weit über die Grenzen Ungarns angesehen war, verloren", spricht Faymann seine Anteilnahme aus. Gyula Horn erlangte Berühmtheit, als er im Juni 1989 als Außenminister gemeinsam mit seinem damaligen österreichischen Amtskollegen Mock den Eisernen Vorhang an der ungarisch-österreichischen Grenze symbolisch durchschnitt. Im September 1990 öffnete Horn die Grenzen für die in Ungarn festsitzenden, ausreisewilligen DDR-Flüchtlinge - dies hat maßgeblich zum Ende des kommunistischen Regimes in Ostdeutschland beigetragen. ****

"Horn war maßgeblich am fließenden Übergang Ungarns von der Diktatur zur Demokratie beteiligt. Er hat die Weichen für eine demokratische Zukunft seines Landes gelegt", würdigt der Bundeskanzler Gyula Horns Lebenswerk. (Schluss) bj/mo

