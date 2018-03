Badeverbot an der Neuen Donau ab sofort aufgehoben

Wien (OTS) - Das am 5. Juni 2013 erlassene Badeverbot an der Neuen Donau (Badestellen ND 1 bis ND 9) wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Untersuchungen des Instituts für Umweltmedizin, ergaben, dass die hygienische Badewasserqualität im Sinne des Bäderhygienegesetzes wieder gegeben ist.

