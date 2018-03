Schultes: Kostengünstigere Verwertung von Haushaltsverpackungen

ÖVP-Umweltsprecher begrüßt Novelle zum Abfallwirtschaftsgesetz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Ökologische und ökonomische Verbesserungen sowie einen fairen Wettbewerb bei der Sammlung und Verwertung von Haushaltsabfällen soll eine Novelle zum Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) ermöglichen, die heute im Umweltausschuss behandelt wird. Generelles Ziel der Novelle, die den EU-rechtlichen Vorgaben entspricht, ist es, die Kosten bei der Sammlung und Sortierung von Haushaltsverpackungen aus Kunststoffen und Materialverbunden um mindestens zehn Prozent zu senken und die Recyclingquote von Verpackungen zu erhöhen, zeigte sich heute, Donnerstag, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Ing. Hermann Schultes über diesen Kompromiss, dem lange Verhandlungen vorausgegangen sind, zufrieden.

"Österreichs Abfallwirtschaft ist prinzipiell gut organisiert. In Zukunft besteht aber die Möglichkeit für mehr Wettbewerb am Markt, wodurch die Kosten scharf kalkuliert werden müssen und einer Kostensteigerung entgegengewirkt wird. Die hohe Qualität unseres Abfallsystems bleibt erhalten. Für die Bürgerinnen und Bürger bleiben die öffentlichen Einrichtungen weiterhin so bestehen, wie sie es auch gewöhnt sind", so Schultes.

"Das ist ein umfassendes Paket, das die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge der Gemeinden und deren Interessen berücksichtigt. Aus dem System werden zusätzlich Mittel für die Gemeinden frei, die helfen, die Abfallbeiträge zu reduzieren, was auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommt. Dieser Punkt war mir besonders wichtig", verwies der Umweltsprecher auf eine erhöhte Abfallvermeidungsquote und Reduzierung von Müll in der Landschaft.

"Mit der Verpflichtung aller Hersteller von Haushaltsverpackungen, an Sammelsystemen teilzunehmen, wird eine umfassende Erzeugerverantwortung für alle in Verkehr gesetzten Verpackungen durchgesetzt", unterstrich Schultes.

Die Sammlung und Verwertung gewerblicher Verpackungen wird speziell geregelt. Die Sammel- und Tarifkategorien für Haushaltsverpackungen, die Anforderungen für die Mitbenutzung eines Sammel- und Verwertungssystems für Haushaltsverpackungen und die Mitsprache aller Interessenten und Länder bei der Ausgestaltung der Sammlung soll per Verordnung geregelt werden. Zur Vorbereitung dieser Verordnung sieht die Novelle einen breiten Dialog vor, an dem Sozialpartner, Bundesländer, Städtebund, Gemeindebund sowie Sammel- und Verwertungssysteme teilnehmen.

