LSV-Wahlen: Schülerunion gewinnt Mandat in burgenländischer Landesschülervertretung dazu

Schülerunion stellt weiterhin Landesschulsprecher im AHS-, BMHS- und im Berufsschul-Bereich und stellt 12 von 12 Mandaten in der LSV 2013/14

Wien (OTS) - Heute fanden im Burgenland die Wahlen für die Landesschülervertretung für das Schuljahr 2013/14 statt. Die Schülerunion kandidierte in allen drei Bereichen - AHS, BMHS und BS.

Zum Landesschulsprecher im AHS-Bereich wurde Lukas Faymann gewählt. Faymann ist 16 Jahre alt und Schüler des BORG Oberpullendorf. Zentrale Forderung des frisch gewählten Landesschülervertreters ist die Einrichtung eines Schulgemeinschaftsauschusses auf Landesebene. "Wir fordern die Einrichtung eines Landesschulgemeinschaftsausschusses, da wir überzeugt sind von der Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit der Schulpartner. Lehrer, Eltern und Schüler sind jene, die von Veränderungen der Schule direkt betroffen sind und dennoch vielfach überhört werden - besonders Letztere. Das gilt es zu ändern", sagt Faymann sofort nach Verkündung des Wahlergebnisses.

Zum Landesschulsprecher im BMHS-Bereich wurde Dominik Reiter gewählt. Reiter ist 17 Jahre alt und Schüler der HAK Eisenstadt. Reiter möchte sich besonders für eine transparente Notengebung einsetzen: "Jeder Schüler soll genau wissen und nachvollziehen können, wie seine Note zustande kommt. Daher ist eine faire und transparente Notengebung für ein produktives Lernklima unerlässlich."

Im Berufsschulbereich wird im nächsten Jahr David Gollinger die Schüler auf Landesebene vertreten. Gollinger ist 17 Jahre alt und besucht die Berufsschule Mattersburg und fordert eine Neuauflage der Berufsschul-Lehrpläne, da diese oftmals nicht aktuell seien.

"Ich freue mich über viele neue Gesichter aus der Schülerunion in der burgenländischen Landesschülervertretung. Schon die ersten Ergebnisse im Rahmen der diesjährigen Landesschülervertretungswahlen zeigen, dass die Schülerunion eine konstant starke und verlässliche Vertretung für alle Schüler ist", zeigt sich Daniel Perschy, Bundesobmann der Schülerunion, von dem fulminanten Wahlergebnis begeistert.

"Selbstverständlich werden wir die neuen Landesschülervertreter in allen Belangen unterstützen. Wie auch in den letzten Jahren wird die Schülerunion die richtungsweisende Kraft in der burgenländischen Landesschülervertretung sein", ergänzt Landesobfrau der Schülerunion Burgenland, Elisabeth Tschögl.

"Faymann, Reiter und Gollinger werden die Anliegen der burgenländischen Schüler in der nächsten Bundesschülervertretung einbringen. Ich freue mich über die ersten Mitglieder der Bundesschülervertretung für das nächste Jahr und bin mir sicher, dass sie Einiges zu einer starken und verlässlichen Bundesschülervertretung beitragen werden", so Bundesschulsprecher Felix Wagner nach der Ergebnisverkündung.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

