Debatte über NÖ Landesbudget 2014

Fortsetzung der Spezialdebatte

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute um 9 Uhr wurden die Verhandlungen über den Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 2014 mit der Spezialdebatte zur Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung fortgesetzt.

Abgeordnete Heidemaria O n o d i (SP) widmete sich dem Thema Pflege und meinte, dass in Niederösterreich die Angebote den Bedürfnissen angepasst seien. Sie ging u. a. auf das neue Pflegepaket 2013 bzw. die Pflegekarenz ein, während der es Pflegekarenzgeld und sozialversicherungsrechtliche Absicherung gebe. Sie ging auch auf die vielfältigen Belastungen ein, die Gesundheitsberufe mit sich bringen. Einige dieser Belastungen könnten etwa durch arbeitsrechtliche Bedingungen reduziert werden, in den nicht veränderbaren Bereichen sollte eine Umorganisation vorgenommen werden.

Abgeordneter Anton E r b e r (VP) hielt fest, dass seine Fraktion sich in der Sozialpolitik zu Eigentum und Leistung bekenne und lobte die in Niederösterreich vorzufindenden sozialpolitischen Instrumente.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) brachte zunächst gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Hilfestellung für die Hochwasseropfer und dann Resolutionsantrag betreffend Nein zum geplanten Adoptionsrecht -Änderungsgesetz 2013 "Das Kindeswohl muss im Vordergrund stehen" ein.

Abgeordnete Mag. Karin S c h e e l e (SP) widmete sich vorrangig der Jugendwohlfahrt. Diese würde zum Wohle der Jugend tätig, wenn die Familie aus diversen Gründen versagt oder nicht vorhanden ist. Sie dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendwohlfahrt, die eine "sehr wertvolle und notwendige Arbeit" leisten würden. Mit dem Budget 2014 habe man für die Jugendwohlfahrt eine gute Grundlage, was einer Resolution des Landtages vom Oktober 2011 zu verdanken sei. Eine Folge dieser Resolution sei auch die Jugendwohlfahrtsplanung, deren Ziele die Bereitstellung bedarfsgenauer Jugendwohlfahrtsleistungen, der Ausbau präventiver und ambulanter Leistungen der Hilfe, sowie eine bedarfsgerechte Entwicklung des Spektrums seien.

Abgeordnete Mag. Bettina R a u s c h (VP) meinte, dass Sozialpolitik ein profundes Fundament brauche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendwohlfahrt, denen sie ihren Dank aussprach, seien oft "die letzte Rettung für Familien". Ein wichtiges Anliegen sei in diesem Bereich, künftig weniger Kinder in Heimen unterbringen zu müssen. Darum werde seit einigen Jahren die ambulante Hilfe vor Ort ausgebaut. 2014 würden über 12 Millionen Euro für diese Angebote zur Verfügung stehen, es habe hier eine Aufstockung der Mittel wie nur in wenigen Bereichen gegeben.

Abgeordneter Hans Stefan H i n t n e r (VP) meinte, dass der Mensch das Subjekt des Wirtschaftsgeschehens sei und die Politik für Wirtschaft und Arbeit nur Rahmenbedingungen setzen könne. Erst wenn etwas erreicht sei, könne man zu Fragen von Umverteilungen kommen. Er widmete sich speziell dem Arbeitsmarkt, für den ein neues Paket geschnürt worden sei. Bei diesem ginge es u. a. um eine Qualifizierungsförderung, um Jugendlichen Ausbildung und Berufswahl zu erleichtern. Er sagte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Schwierigkeiten geraten, könnten sich auf das Land Niederösterreich verlassen. Die vom Land initiierte NÖ Pendlerpauschale und der sogenannte Pendler-Euro seien bereits vom Bund übernommen worden. Auch würden 50 Prozent der Budgetausgaben sozialen Maßnahmen dienen.

Abgeordneter Ing. Martin H u b e r (FP) führte aus, in Österreich gebe es mittlerweile 330.000 Arbeitslose und auch die Arbeitslosenrate in Niederösterreich sei im Steigen. Niederösterreich brauche daher eine Arbeitsmarktpolitik, die der Jugend eine Zukunft gebe. In Spanien und in Griechenland hätten bereits 50 Prozent der Jugendlichen keine Arbeit. Auch von der Pleite des Alpine-Konzerns seien tausende heimische Arbeitsplätze betroffen. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend Zukunftsorientierte innerösterreichische Strategie zur Sicherung des heimischen Arbeitsmarktes ein.

Abgeordneter Günter K r a f t (SP) meinte, seine Fraktion bekenne sich auch zu Eigentum und Leistung, verlange aber mehr Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer. Die Lohnsteuern seien viel zu hoch, während das Vermögen zu wenig besteuert werde.

Abgeordneter Franz M o l d (VP) meldete sich zu den Themen Wirtschaftspolitik, Arbeitsplätze und Pendlerpauschale. Niederösterreich verzeichne die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa. Diese erfolgreiche Entwicklung sei auch auf die starke mittelständische Wirtschaft zurückzuführen, die auch ein Garant für sichere Arbeitsplätze sei. Die Landsleute seien sehr fleißig und innovativ, aber auch das Bundesland Niederösterreich trage zu dieser guten Entwicklung bei und investiere viel in Forschung und Bildung. So habe das Bundesland durch die Konjunkturpakete die Kaufkraft gestärkt und Arbeitsplätze gesichert. Mit der NÖ Pendlerpauschale und dem Pendler-Euro würden besonders Menschen mit einem geringen Einkommen unterstützt.

Abgeordneter Martin S c h u s t e r (VP) widmete sich dem Bereich Wohnbauförderung. Die Wohnbauförderung sei eine ganz große Erfolgsgeschichte, habe viele ökologische Fragen gelöst und sei auch ein wichtiger Impulsgeber für die Bauwirtschaft. Er brachte einen Resolutionsantrag betreffend Zweckwidmung der Mittel der Wohnbauförderung ein.

Klubobmann Gottfried W a l d h ä u s l (FP) meinte, bei der Wohnbauförderung gehe es darum, wie effizient mit dem Steuergeld den Menschen eine leistbare Wohnung zur Verfügung gestellt werde. Viele gemeinnützige Wohnbauträger würden in Niederösterreich leistbares Wohnen möglich machen. Zwischen frei finanzierten Wohnung und einer geförderten Wohnung müsse ein Unterschied beim Preis zu erkennen sein. In diesem Zusammenhang brachte er gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen einen Resolutionsantrag betreffend NÖ Wohnbauoffensive ein.

Abgeordneter Richard H o g l (VP) meldete sich zu den Themen "Betreutes Wohnen" und "Leistbares Wohnen". Niederösterreich solle daran arbeiten, neue Technologien zu entwickeln, die älteren Menschen besonders helfen, ihre Lebenssituation zu meistern. Niederösterreich habe im betreuten Wohnen schon viel erreicht. Bis 2014 soll es weitere 500 Wohneinheiten geben.

Abgeordneter Walter N a d e r e r (FRANK) hinterfragte die Definition der Förderung. Die Lenkungseffekte der Politik zögen Begleitphänomene wie Lobbying aus ökonomischen Gründen nach sich. Er schließe sich der Forderung nach einer Subjektförderung an, wünsche sich aber ein duales System. Wünschenswert sei auch eine Anpassung der Zinsuntergrenze bei Bausparverträgen.

Abgeordneter DI Willibald E i g n e r (VP) betonte, bei der Wohnbauförderung in Niederösterreich stünden Familien, Umwelt und Energieverbrauch im Fokus. Man müsse Wege finden, das Bauen wieder günstiger zu machen. Das liege zum Teil in überzogenen gesetzlichen Regelungen, die punkto Bauordnung, Verkehrserschließung, Ortsbildgestaltung, Bautechnikverordnung u. a. schlanker und einfacher werden müssten.

Abgeordneter Gerhard R a z b o r c a n (SP) führte aus, die Wohnbauförderung in Niederösterreich funktioniere sehr gut. Der soziale Wohnbau werde großgeschrieben. Die Durchforstung der Gesetze sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wichtig seien aber auch die Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe, ein Resolutionsantrag fordert eine dementsprechende Änderung der Richtlinien, eine Grundstückswidmungsgarantie, ein Resolutionsantrag fordert die Novelle des Raumordnungsgesetzes, sowie die Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel, ein dritter Resolutionsantrag fordert eine Wiedereinführung und schrittweise Valorisierung.

Abgeordneter Anton E r b e r (VP) brachte ebenfalls einen Resolutionsantrag, diesfalls zur Abgabe von Arzneimitteln an Pflegeheime, ein. Ein weiterer Resolutionsantrag betrifft das Adoptionsrechts-Änderungsgesetz. Bei der Pflege gebe es in Niederösterreich ein umfassendes Angebot, 85 Prozent der Menschen wollten aber in den eigenen vier Wänden gepflegt werden.

Abgeordnete Dr. Helga K r i s m e r - H u b e r (G) meldete sich zu den Resolutionen zu Wort. Der Zweckwidmung stimme man zu, ebenfalls einer allgemeinen Wohnbeihilfe. Der Adoptionsrechts-Änderungsantrag zeige, dass sich die VP schwer tue, liberal zu sein. Eine Widmungskategorie Sozialer Wohnbau berge das Risiko einer Ghettobildung in sich. Sie betonte, dass die Wohnbauförderung wieder ein Sozialförderungspaket sein solle.

Die Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung wurde mit Mehrheit von SP, VP und FRANK angenommen. Der Resolutionsantrag der Grünen und Freiheitlichen (Zweckwidmung WBF) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Familienscheck) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Adoptionsrechts-Änderungsgesetz) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Hilfe Hochwasseropfer) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Arbeitsmarkt) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag des Abgeordneten Schuster (Zweckwidmung Wohnbauförderungsmittel) wurde angenommen. Der Resolutionsantrag der Freiheitlichen (Wohnbauoffensive wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Racborcan (Widmungskategorie Sozialer Wohnbau) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Razborcan und Waldhäusl (Wohnbeihilfe) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Racborcan (Wohnbauförderungsmittel des Bundes) wurde abgelehnt. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Erber und Mag. Scheele (Arzneimittel Pflegeheime) wurde angenommen. Der Resolutionsantrag der Abgeordneten Erber (Adoptionsrechts-Änderungsgesetz) wurde mit Mehrheit angenommen.

