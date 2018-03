Schneeberger: Einstellung des Verfahrens gegen Aufsichtsräte der Hypo NÖ beweist, dass es keine Verfehlungen gab

Für Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt es keine Gründe zur weiteren Verfolgung

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Einstellung des Verfahrens gegen die Aufsichtsräte der Hypo Niederösterreich beweist, dass es keine Verfehlungen gab. Als Betroffener war ich von dieser Tatsache zwar von Beginn an überzeugt, dennoch bin ich erleichtert, dass auch für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft keine tatsächlichen Gründe für eine weitere Verfolgung bestehen, und sie zur Erkenntnis kam, dass es zu keinem Zeitpunkt einen Schaden für die Landesbank gab. Die Einstellung setzt auch einen Schlusspunkt für das Kriminalisieren und Vorverurteilen durch die Leitner-SPÖ, FPÖ und Grüne NÖ", zeigt sich VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger erleichtert.

"Der Vorwurf, der gegen uns erhoben wurde, war das Verbrechen der Untreue. Bekanntlich beträgt hier das Strafmaß bis zu zehn Jahren Haft. Also keine Lappalie, sondern ein ernsthafter Vorwurf, der sich nun wie erwartet in Luft aufgelöst hat, da kein Schaden für die Bank entstanden ist", so Schneeberger weiter.

Kritik übt Klubobmann Schneeberger am Verhalten anderer Parteien:

"Gerade in den Monaten vor der Landtagswahl hat es eine regelrechte Hatz durch die Leitner-SPÖ, FPÖ und vor allem der Grünen gegenüber den VP-Aufsichtsratsmitgliedern gegeben. Statt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abzuwarten, wurde nach einem Untersuchungsausschuss geschrien, wurden Kollege Willibald Eigner und ich von diesen drei Parteien vorverurteilt und kriminalisiert. Es wurde alles unternommen, um wenige Wochen vor der Wahl der VP Niederösterreich und uns beiden zu schaden. Leider haben sie von einigen Medien Unterstützung bei diesem hässlichen und durchschaubaren Spiel bekommen. So wurde in der Berichterstattung über die Ermittlungen vor allem mein Name genannt, die Namen der SP-Aufsichtsräte fast nie. Klarerweise war diese Situation auch für unsere Familien belastend, wenn der Gatte bzw. Vater in der Öffentlichkeit als Krimineller dargestellt wurde. Außerdem wurde mit dem Kriminalisieren und Skandalisieren rund um die Ermittlungen der Politiker- und Politikverdrossenheit ein guter Dienst erwiesen."

"Doch diese Parteien und ihre Unterstützer sind mit ihrem Kriminalisieren und Anpatzen von uns und der VP Niederösterreich zweierlei gescheitert. Einerseits haben die Wählerinnen und Wähler das richtige Gespür gehabt und dieses verachtenswerte Spiel der Leitner-SPÖ, der FPÖ und Grünen durchschaut. Andererseits hat nun die Staatsanwaltschaft mit der Einstellung des Verfahrens bestätigt, dass die Vorwürfe haltlos sind und der Hypo Niederösterreich kein Schaden entstand", hält VP-Klubobmann Klaus Schneeberger fest.

