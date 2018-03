MA 45: Badeverbot aufgehoben: Grenzenloser Badespaß auf der ganzen Donauinsel!

Wien (OTS) - Das Badeverbot in der Neuen Donau, das in Folge des Rekord-Hochwassers von vor zwei Wochen verhängt werden musste, ist ab sofort wieder aufgehoben: Aktuelle Wasserproben bestätigen, dass das Gewässer wieder hygienisch einwandfrei ist. Damit ist die gesamte Donauinsel wieder für das Baden frei, die roten Flaggen werden entfernt.

25 Jahre Donauinsel: Top-Hochwasserschutz, Badespaß und Freizeitparadies für alle

Die Donauinsel ist das Top-Freizeitparadies Wiens - es verbindet funktionierenden Hochwasserschutz mit Erholung und Badespaß. Die 15 reservierbaren Grillplätze, die teilweise überschwemmt waren, sind nun auch wieder bereit für die Grillfans. Kinderherzen schlagen höher am Familienbadestrand bei der U6-Station Neue Donau, wo die Uferzone mit flachem Wasser durch vorgelagerte Inseln geschützt ist.

Zwei Hundebadezonen im Donauinselbereich bieten Plantschvergnügen für die Vierbeiner. Der eine Hundebadeplatz liegt zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke direkt am Ufer der Donau, der andere befindet sich zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke.

Bis die gesamte Insel wieder in Topform ist, wird noch einige Zeit vergehen, denn die Aufräumarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Einige Badeplattformen sind durch das Hochwasser zu Schaden gekommen und deshalb derzeit nicht benutzbar. Nichtsdestotrotz kann aber in der Neuen Donau ab nun wieder bedenkenlos geplantscht und geschwommen werden - eine gute Nachricht an einen Hitzetag wie heute!

