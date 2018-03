AVISO: Solidarität und Respekt - "Tage der weißen Feder" im Museumsquartier

Am 24. und 25. Juni finden im Wiener Museumsquartier drei Veranstaltungen im Rahmen der BMUKK-Initiative "Die weiße Feder" statt.

Wien (OTS/BMUKK) - Im Beisein von Bundesministerin Dr. Claudia Schmied gehen kommende Woche drei Veranstaltung im Rahmen der BMUKK-Initiative "Die weiße Feder" über die Bühne.

Den Auftakt bildet am Montag, 24. Juli 2013 die Verleihung des Fairness Awards 2013 durch Ministerin Schmied. Am selben Tag wird das neue Programm "Kunst macht Lehre" gewürdigt. 19 Berufsschulen, zwei Betriebe und eine Lehrwerkstätte erhalten eine Auszeichnung für ihre Projekte, mit denen sie Lehrlinge zeitgenössische Formen von Kunst und Kultur näher bringen. Am Dienstag, 25. Juni 2013 hat die bundesweite Theaterinitiative "Macht|schule|theater" ihre Abschlussveranstaltung. Dabei werden alle 25 Produktionen des aktuellen Schuljahres 2012/2013 in einem Schnelldurchlauf vorgestellt.

Montag, 24. Juni 2013

13:00 bis 14.30 Uhr - Verleihung Fairness Award 2013, Museumsquartier Wien, Halle G

17:00 bis 18.30 Uhr - Festakt Kunst macht Lehre, Museumsquartier Wien, Hofstallung

Dienstag, 25. Juni 2013

14:00 bis 16.30 Uhr - Abschlusspräsentation Macht|schule|theater, Museumsquartier Wien, Halle G

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Über "Die weiße Feder":

Die "Weiße Feder", eine Initiative des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, ist ein Symbol der Solidarität. Sie ist ein Zeichen, dass Gewalt an und von jungen Menschen in der Gesellschaft keinen Platz hat. Insbesondere im Lebensraum Schule ist es wichtig, respektvoll und tolerant miteinander umzugehen. Die vielseitigen Projekte der "Weißen Feder" helfen, Konflikte zu lösen und setzen sich für mehr Fairness im Zusammenleben ein. www.weissefeder.at

Über "Kunst macht Lehre":

"Kunst macht Lehre" bringt mehr Kreativität, Innovation und künstlerischen Gestaltungsspielraum in der Lehrlingsausbildung. Es entsteht ein Dialog zwischen jungen Menschen und Kulturschaffenden. So wird Kunst und Kultur erlebbar.Die Zusammenarbeit von Berufsschulen mit Kunstschaffenden und Kultureinrichtungen eröffnet jungen Menschen in der Lehrlingsausbildung Raum für Gestaltung und für die Entfaltung eigener Kreativität.

http://www.bmukk.gv.at/kunstmachtlehre

Über "Macht|schule|theater":

Macht|schule|theater ist Leitprojekt der Initiative "Kunst macht Schule" des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und Teil der Strategie zur Förderung kultureller Partizipation. Ziel dieser Initiative ist es, jungen Menschen einen unmittelbaren Zugang zu Kunst und Kultur zu eröffnen und ihnen Raum zur Entfaltung ihrer Kreativität zu geben.

http://www.machtschuletheater.at

